Важливою є позиція Китаю: які способи впливу на Росію ухвалять на зустрічі у Саудівській Аравії

5 – 6 серпня у місті Джидда Саудівської Аравії відбудеться зустріч щодо ключових принципів миру на основі формули Володимира Зеленського. Росія не братиме участь у заході, водночас очікують на представників Китаю.

Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Саме присутність китайської сторони є важливою компонентою майбутніх переговорів.

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"Вирішення конфлікту із Росією може бути військовим та невійськовим. Другий варіант передбачає цілковите знищення держави-терористки, і воно неможливе без співпраці Китаю із союзниками: треба, щоб КНР припинила постачати Росії будь-які товари та купувати у неї нафту", – наголосив політичний експерт.

Саудівська Аравія – не випадковий майданчик

Сам факт зустрічі у Джидді є позитивним сигналом на шляху до завершення війни та імплементації української Формули миру. Ймовірно, Саудівську Аравію обрали для такого заходу не випадково – країна є однаково близькою до США та Китаю.

"З одного боку, США – найближчий військовий партнер Саудівської Аравії, займається постачанням новітнього озброєння для неї, з іншого – саме Китай забезпечив Саудівській Аравії мир з Іраном. Якщо ми поглянемо на торговельний баланс країни, то Китай є її потужним партнером у цьому сенсі", – пояснив політтехнолог.

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Що відомо про мирні переговори у Саудівській Аравії