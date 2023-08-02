Важна позиция Китая: какие способы влияния на Россию примут на встрече в Саудовской Аравии

5 – 6 августа в городе Джидда Саудовской Аравии состоится встреча по ключевым принципам мира на основе формулы Владимира Зеленского. Россия не будет принимать участие в мероприятии, в то же время ожидают представителей Китая.

Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Именно присутствие китайской стороны является важным компонентом предстоящих переговоров.

Смотрите также Некоторые страны Африки уже изменили позицию по отношению к Украине: Саудовская Аравия хочет дожать других

"Решение конфликта с Россией может быть военным и невоенным. Второй вариант предполагает полное уничтожение государства-агрессора, и оно невозможно без сотрудничества Китая с союзниками: надо, чтобы КНР прекратила поставлять России какие-либо товары и покупать у нее нефть", – подчеркнул политический эксперт.

Саудовская Аравия – не случайная площадка

Сам факт встречи в Джидде является положительным сигналом для завершения войны и имплементации украинской Формулы мира. Вероятно, Саудовскую Аравию избрали для такого мероприятия не случайно, – страна одинаково близка к США и Китаю.

"С одной стороны, США – ближайший военный партнер Саудовской Аравии, занимается поставкой новейшего вооружения для нее, с другой – именно Китай обеспечил Саудовской Аравии мир с Ираном. Если мы взглянем на торговый баланс страны, Китай является ее мощным партнером в этом смысле", – объяснил политтехнолог.

В Саудовской Аравии судьбу России будет решать Китай: смотрите видео

Что известно о мирных переговорах в Саудовской Аравии