Робот Альоша, світ мангалів і бойові маги: як Росія зганьбилася на форумі "Армія-2023"

У підмосковних Кубінці та Алябіно з 14 по 20 серпня проходить шабаш під назвою "9-й воєнно-технічний форум "Армія-2023". Саме тут путінський ВПК з усіх сил намагається довести собі й світу, що російська техніка "технологічна" та затребувана на міжнародному ринку. Щоправда, без курйозів не обходиться – шедеврами стали мобільні храми, "роботи" і сталінські привиди.

24 Канал з іронією вирішив проаналізувати, що ж насправді Росія презентує світу на цьому форумі, кого туди запросили та що показали.

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Як робот Альоша не послухав "фанерного маршала"

Нову партію російського залізяччя на форумі презентував сам міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Для нього створили окреме випробування на ім'я "Альоша". Так росіяни назвали свій товар, що має поважний статус "робота-інтелектуального помічника військової освіти".

Як це часто буває з російськими розробками, "Альоша" виявився фікцією, що була навчена озвучувати лише запрограмований текст без жодної імпровізації. Найсмішніше, що фарс розкрив сам Шойгу, коли порвав шаблон "Альоші" фразою "підемо пройдемося".

"Інтелектуальна машина" панібратства від генерала армії, який ніколи не служив, не зрозуміла і тупо продовжила начитувати текст мемним голосом з колись вірусних роликів про "шкіряних мішків".

Як робот Альоша не захотів гуляти з Шойгу: дивіться відео

Цей сором мимоволі показав ситуацію в російській армії – показуха, нуль ініціативи та завчені шаблони, які нікому не потрібні.

Як Росія хоче показати, що її армія все ще "друга в світі"

, оригінальний голос належить російському актору Сергію Костилеву –актору російськомовних українських треш-серіалів від колишнього члена української кіноакадемії Влада Ряшина.

Завдання форуму – показати, що в Росії та її армії все гаразд, ба більше – російське військо залишається "другим у світі".

Для цього росіяни створили ілюзію міжнародності – на "Армію-2023" запросили 82 іноземні компанії, в основному – з Африки, Азії та Латинської Америки (минулого року було 32).

Був і представник аж з Європи. Це – Білорусь, яка сама ж і віддала росіянами майже всю свою власну техніку і яка фактично є частиною російської армії.



Білоруська делегація на форумі / фото БелТА

Візит ввічливості: хто відвідав форум у Росії і за чим приїхав

Більшість країн-учасниць купують російську техніку в кредит, який згодом оплачує сама Росія або просто пробачає.

Варто визнати, що на виставці були й солідні гості – з В'єтнаму, Індії, Ірану, Китаю та Пакистану. Проте відвідини ці швидше нагадують "візит ввічливості". Росія не може запропонувати цим державам нічого нового. Ба більше, не може навіть підтримувати у належному порядку вже продане.

Мовиться про індійські Т-90 (ця країна нині є офіційним лідером по кількості цих танків у світі), і про ракети С-400 та С-500 , яким просто необхідні санкційні мікросхеми, і про чимало іншої зброї. Індія та В'єтнам нині вже активно розвертаються в бік США й не надто хочуть мати справи з безвідповідальними росіянами. Це факт.

(ця країна нині є офіційним лідером по кількості цих танків у світі), і про , яким просто необхідні санкційні мікросхеми, і про чимало іншої зброї. Індія та В'єтнам нині вже активно розвертаються в бік США й не надто хочуть мати справи з безвідповідальними росіянами. Це факт. Лишаються Іран і Китай. Останній серед іншого привіз до Росії власну версію "Шахеда" (Sunflower 200) , проте тут і хочеться, і колеться. Продавати відкрито свою зброю росіянам Китай боїться, але зовсім не проти забрати в молодших братів технології.

, проте тут і хочеться, і колеться. Продавати відкрито свою зброю росіянам Китай боїться, але зовсім не проти забрати в молодших братів технології. Щодо Ірану, то тут є свої нюанси – ісламісти продали Росії багато дронів і навіть віддали їм технології з виробництва "Шахедів". Натомість Росія вже багато років не може надіслати Ірану давно обіцяні Су-35.



Китайський аналог "Шахеда" – Sunflower 200 / фото росЗМІ

При цьому Захід не лише спостерігає у стороні та активізував тиск на Тегеран, щоб той припинив допомагати росіянам. Нині після серії батогів у вигляді санкцій прийшла черга пряника у вигляді розморожених іранських нафтових грошей. Мовиться про мільярди (для початку 6, офіційно за 5 звільнених з полону американців) – це може бути непоганим аргументом для зміни орієнтирів для Тегерану, чи не так?

Контракти на понад 400 мільярдів – фікція?

Організатори форуму рапортують про укладені контракти на 433 мільярди доларів і називають це успіхом, хоча на минулорічному форумі називалася сума контрактів у 500 мільярдів.

Більшість цих грошей – банальне перекладання з кишені в кишеню, адже все це купується для російської армії, далі їде до України, де швидко проходить процес демілітаризації та подальшої утилізації.

Мовиться про гордість російської воєнки – танки "Т-90", гелікоптери Ка-52, а з 2023 року – і так звані гіперзвукові ракети "Кинджал".

, гроші на зброю та контракти російська влада взяла з резервного "Фонду національного добробуту" – це продемонструвало фіктивне пожвавлення російської економіки, а насправді "перегріло" її та прискорило кризу. Нинішня історія з "долларом по сто" – частина цих процесів.

Все це залізяччя Сили оборони України навчилися знищувати та перехоплювати, а Росія не навчилася і вже не навчиться оперативно відновлювати спалене і втрачене.

Інших варіантів особливо й нема, адже в умовах посилення санкцій ніхто не купуватиме російську зброю, якщо, звісно, режиму нема чого втрачати, а за саму зброю платити не треба – потрібно лише "посвітити обличчям" у далекому Підмосков’ї.

Про складну техніку мови взагалі нема, адже Росія не здатна проводити її обслуговування та оновлення. Ба більше, нині сама робить все можливе, щоб повернути вже продане (як у випадку з Індією, Лаосом чи Єгиптом).

До того ж, Росії продавати кудись далеко особливого сенсу нема – все йде в Україну й цього "всього", дякувати ЗСУ, вже давно не вистачає.

А як же улюблене "вундер ваффе"?

Є щоправда надійний варіант збереження власної оборонної гордості – нікуди нічого не відправляти й лишати дома, щоб пишатись. Мовиться про легендарні російські "вундер ваффе": винищувач 5-го покоління Су-57 і танк Т-14 "Армата".

Вони, які і минулого року, знову на виставці, але так само нікуди не поїдуть, адже це просто макети, які ніколи не стануть у серію.

На форумі "Армії-2023" презентували "доопрацьовану" модель перспективного танка Т-14 "Армата" з елементами маскувального покриття "Накидка".

, "інноваційна" "Накидка" почала розроблятися понад 40 років тому, застосовуватись – 40 років тому, але все одно потрапила на форум як "новинка".

Хвилинку, а чи не той це танк, що мав, починаючи, з 2015 року вже бути в армії? Чи, може, той, яких до кінця 2021 року "Уралвагонзавод" мав наштампувати, за вже уточненим планом, аж 132 штуки?



Т-14 на репетиції параду 2016 року / фото росЗМІ

Нині ж російські пропагандисти вже не піарять "Армату", а змушені пишатися Т-72 – цей раритет також представлений на нібито інноваційній виставці "Армія-2023". До речі, нині у цього танку ювілей – 50 років. Іншому учаснику виставки – танку Т-80 – лише 47. На виставці також помітили Т-62, який запустили у виробництво ще за часів Хрущьова.

Все це проходить під соусом "нової броні". Звісно, це навіть не зручно порівнювати зі зброєю та можливістю країн НАТО, до яких постійно апелюють організатори виставки "Армія-2023". Але не помічають, що програють вже не лише НАТО, а й самим собі зразка десять років тому, тобто до вторгнення в Україну. Нині розрив між Росією та цивілізованим світом росте, російські "аналоговнєти" вже давно лише привід для іронії, натомість західна зброя для росіян – все та ж "unknown technology bl**t".

Світ мангалів, або інновації для російських танків

Інновації для російських танків здебільшого полягають у наварюванні на башти додаткового захисту проти дронів, що дає підстави перейменувати весь форум на "Світ мангалів-2023", адже саме цим нині переймаються російські воєнні інженери. І саме це подається як новий "аналоговнєт".

До того ж, на танк з "мангалом" тягнуть вже згадану маскувальну "Накидку", що має сховати машину від ворожих тепловізорів, але при цьому робить його помітним навіть для простих біноклів, адже додаткова конструкція перетворює танк на імпровізовану башту.

При цьому, повними ідіотами росіян вважати все ж не варто. Вони "викручуються як можуть". І щось таки роблять. До прикладу, на одному з танків під "мангалом" помітили незвичний плафон.Це набір антен типу "Грибок". Потенційно такий "виріб" може працювати як кишеньковий РЕБ проти українських FPV-дронів і стати проблемою для ЗСУ, якщо вдало себе проявить і піде в серію. Увагу на "Грибок" звернув, зокрема, український воєнний блогер Сергій Флеш.

Танковий РЕБ Грибок / фото росЗМІ

Новаторством, яке варто показати на виставці інноваційного озброєння, визнано додаткове наварювання броні на російський бронеавтомобіль "Тигр". Ця машина має слабкий двигун і реально "не вивозить", а тому додаткове навантаження стане для неї великою проблемою.

Та виглядає це реально ефектно, немов щось із всесвіту франшизи "Скажений Макс", але не у версії Тома Харді, а Мела Гібсона, тобто 80-их років минулого століття.

"Тигр-М" 2023 року

У воєнному жаргоні ця самодіяльність називається німецьким словом "шушпанцер". Існування таких "виробів" є вимушеним і зрозумілим для, наприклад, України, яка не має належного зброярського потенціалу, але не має іншого вибору, як чинити спротив і використовувати все для цього.

Проте, для Росії, яка має незрівняний з Україною потенціал, це просто нонсенс, а вихваляння цим нонсенсом на міжнародних "інноваційних" виставках – це взагалі ганьба.

Радянський "шушпанцер" зразку 1941 року

Зіркою виставки "Армія-2023" є саме "шушпанцер" під назвою АМН-590911 "Спартак".

Росія оживила технології часів Сталіна та кидає виклик "Скаженому Максу":

Увагу на це "диво техніки" звернув воєнний оглядач Олександр Коваленко.

Росія, всерйоз, гантрак, озброєний зенітно-артилерійським комплексом, розробленим у 1940-х, представила на виставці?.. Це заводський проєкт, представлений на виставці країною з "другою" армією у світі! Тобто, країна з "другою" армією у світі ставиться до гантраків, як... як до перспективної бойової одиниці, гідної виставкового стенду?

– експерт шокований інноваціями росіян.

Не далеко втекла й авіація – на фото з виставки колеги з Defence Express помітили всіма забутий гелікоптер Ка-50 (на проєкті поставили хрест ще у 90-ті, замість нього почали виробляти Ка-52).



Тупикова гілка російського ВПК – 40-річний гелікоптер Ка-50 на виставці "Армія-2023" / фото росЗМІ

Тим не менше, цю бляшанку, що зробила свій перший політ ще 1982 року, також потягнули на виставку і навіть не перефарбовували – на гелікоптері досі стоїть напис "ВПС Росії", хоча з 2015 року росіяни проголосили себе "ВКС" – воєнно-космічними силами.

Таким самим провалом є інша зірка виставки "Армія-2023" – гелікоптер Мі-28. Росія дуже хоче "впарити" його африканцям. Останні, звісно ж, платити за це не будуть, а візьмуть у кредит, який потім Росія пробачить коштом власних пенсіонерів.

Касетна зброя та мобільний храм

Окремо росіяни пишалися забороненою касетною зброєю. Мовиться про НАРС-8КЛ –некеровану авіаційну ракету, що має касетну бойову частину з кумулятивно-осколочними бойовими елементами.

Її презентували як "необхідне зло" та нібито відповідь на використання касетних боєприпасів ЗСУ. Насправді ж Росія обстрілює касетними снарядами українські міста з першого дня вторгнення, тому усі заяви Путіна, Шойгу та інших – це цинічна брехня.

НАРС-8КЛ – наразі лише прототип, випробування ракети завершились нібито лише наприкінці 2022 року. Російські ЗМІ пишуть, що ці ракети можуть застосовуватися як гелікоптерами, так і літаками всіх типів. Втім, є ненульова вірогідність, що ракета так і не з'явиться на фронті, адже довести "виріб" до логічного завершення в умовах санкцій, ба більше – запустити його у серію, неймовірно складно.

Для сучасного російського ВПК це є надскладною проблемою. Це стосується не лише ракет, але й інших новинок: БМП "Курганец-25", Універсальної броньованої інженерної машини (УБІМ), зенітного комплексу середньої дальності "Вікінг", БТР-22, гусеничного бронетранспортера БТ-3Ф.

Звісно, мовиться не про бестселлер виставки – мобільний храм, а про реальну зброю.

Обережно, бойові маги – мобільний храм на виставці: дивіться відео

Це, власне, є вироком для всього форуму. Наразі Росія має цікаві задумки, але не має ні ресурсу, ні часу, а тому змушена тягнути на міжнародну виставку техніку часів "застою", а закордонні гості мають вдавати, що вражені або навіть захоплені. Насправді ж це агонія. І всі це розуміють, крім, можливо, робота Альоші, якому усвідомити це заважають програми та брак оперативної пам'яті.