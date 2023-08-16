Робот Алеша, мир мангалов и боевые маги: как Россия опозорилась на форуме "Армия-2023"

В подмосковных Кубинке и Алябино с 14 по 20 августа проходит шабаш под названием "9-й военно-технический форум "Армия-2023". Именно здесь путинский ВПК изо всех сил пытается доказать себе и миру, что российская техника "технологична" и востребована на международном рынке, правда, без курьезов не обходится – шедеврами стали мобильные храмы, "роботы" и сталинские привидения.

24 Канал с иронией решил проанализировать, что же на самом деле Россия представляет миру на этом форуме, кого туда пригласили и что показали.

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Как робот Алеша не послушал "фанерного маршала"

Новую партию российского железа на форуме презентовал сам министр обороны России Сергей Шойгу. Для него было создано отдельное испытание по имени "Алеша". Так россияне назвали свой товар, имеющий уважаемый статус "робота-интеллектуального помощника военного образования".

Как это часто бывает с российскими разработками, "Алеша" оказался фикцией, которая была научена озвучивать только запрограммированный текст без импровизации. Смешнее всего, что фарс раскрыл сам Шойгу, когда порвал шаблон "Алеши" фразой "пойдем пройдемся".

"Интеллектуальная машина" панибратства от никогда не служившего генерала армии не поняла и тупо продолжила начитывать текст мемным голосом из когда-то вирусных роликов о "кожаных мешках".

Как робот Алеша не захотел гулять с Шойгу: смотрите видео

Этот позор невольно показал ситуацию в российской армии – показуха, ноль инициативы и заученные шаблоны, которые никому не нужны.

Как Россия хочет показать, что ее армия все еще "вторая в мире"

, оригинальный голос принадлежит российскому актеру Сергею Костылеву –актеру русскоязычных украинских трэш-сериалов от бывшего члена украинской киноакадемии Влада Ряшина.

Задание форума – показать, что у России и ее армии все в порядке, более того – российское войско остается "вторым в мире".

Для этого россияне создали иллюзию международности – на "Армию-2023" пригласили 82 иностранные компании, в основном – из Африки, Азии и Латинской Америки (в прошлом году было 32).

Был и представитель из Европы. Это – Беларусь, которая сама же и отдала россиянам почти всю свою собственную технику и фактически является частью российской армии.



Белорусская делегация на форуме / фото БелТА

Визит вежливости: кто посетил форум в России и за чем приехал

Большинство стран-участниц покупают российскую технику в кредит, который впоследствии оплачивает сама Россия или просто прощает.

Следует признать, что на выставке были и солидные гости – из Вьетнама, Индии, Ирана, Китая и Пакистана. Однако посещение это скорее напоминает "визит вежливости". Россия не может предложить этим государствам ничего нового. Более того, не может даже поддерживать в надлежащем порядке уже проданное.

Речь идет об индийских Т-90 (эта страна сейчас является официальным лидером по количеству этих танков в мире), и о ракетах С-400 и С-500 , которым просто необходимы санкционные микросхемы, и о многом другом оружии. Индия и Вьетнам уже активно разворачиваются в сторону США и не слишком хотят иметь дела с безответственными россиянами. Это факт.

(эта страна сейчас является официальным лидером по количеству этих танков в мире), и о , которым просто необходимы санкционные микросхемы, и о многом другом оружии. Индия и Вьетнам уже активно разворачиваются в сторону США и не слишком хотят иметь дела с безответственными россиянами. Это факт. Остаются Иран и Китай. Последний среди прочего привез в Россию собственную версию "Шахеда" (Sunflower 200) , однако здесь и хочется, и колется. Продавать открыто свое оружие россиянам Китай боится, но совсем не прочь отнять у младших братьев технологии.

, однако здесь и хочется, и колется. Продавать открыто свое оружие россиянам Китай боится, но совсем не прочь отнять у младших братьев технологии. Что касается Ирана, то здесь есть свои нюансы. Исламисты продали России много дронов и даже отдали им технологии по производству "Шахедов". Россия уже много лет не может послать Ирану давно обещанные Су-35.



Китайский аналог "Шахеда" – Sunflower 200 / фото росСМИ

При этом Запад не только наблюдает в стороне и активизировал давление на Тегеран, чтобы тот перестал помогать россиянам. Сейчас после серии плетей в виде санкций пришел черед пряника в виде размороженных иранских нефтяных денег. Речь идет о миллиардах (для начала 6, официально за 5 освобожденных из плена американцев) – это может быть неплохим аргументом для смены ориентиров для Тегерана, не правда ли?

Контракты более чем на 400 миллиардов – фикция?

Организаторы форума рапортуют о заключенных контрактах на 433 миллиарда долларов и называют это успехом, хотя на прошлогоднем форуме называлась сумма контрактов в 500 миллиардов.

Большинство этих денег – банальное перекладывание из кармана в карман, ведь все это покупается для российской армии, дальше едет в Украину, где быстро проходит процесс демилитаризации и последующей утилизации.

Речь идет о гордости российской военки – танках "Т-90", вертолете Ка-52, а с 2023 года – и так называемых гиперзвуковых ракетах "Кинжал".

, деньги на оружие и контракты российские власти взяли из резервного "Фонда национального благосостояния" - это продемонстрировало фиктивное оживление российской экономики, а на самом деле "перегрело" и ускорило кризис. Нынешняя история с "долларом по сто" – часть этих процессов.

Все это железо Силы обороны Украины научились уничтожать и перехватывать, а Россия не научилась и уже не научится оперативно восстанавливать сожженное и потерянное.

Других вариантов особо и нет, ведь в условиях ужесточения санкций никто не будет покупать российское оружие, если, конечно, режиму нечего терять, а за само оружие платить не надо – нужно только "посветить лицом" в далеком Подмосковье.

О сложной технике речи вообще нет, ведь Россия не способна проводить ее обслуживание и обновление. Более того, сейчас сама делает все возможное, чтобы вернуть уже проданное (как в случае с Индией, Лаосом или Египтом).

К тому же России продавать куда-то далеко особого смысла нет – все идет в Украину и этого "всего", благодаря ВСУ, уже давно не хватает.

А как же любимое "вундер ваффе"?

Есть правда надежный вариант сохранения собственной оборонительной гордости – никуда ничего не отправлять и оставлять дома, чтобы гордиться. Речь идет о легендарных российских "вундер ваффе": истребителе 5-го поколения Су-57 и танке Т-14 "Армата".

Они, как и в прошлом году, снова на выставке, но так же никуда не уедут, ведь это просто макеты, которые никогда не станут в серию.

На форуме "Армии-2023" представили "доработанную" модель перспективного танка Т-14 "Армата" с элементами маскировочного покрытия "Накидка".

, "инновационная" "Накидка" начала разрабатываться более 40 лет назад, применяться – 40 лет назад, но все равно попала на форум как "новинка".

Минутку, а не тот ли это танк, который должен начиная с 2015 года уже быть в армии? Или, может, тот, которых до конца 2021 года "Уралвагонзавод" должен был наштамповать, по уже уточненному плану, 132 штуки?



Т-14 на репетиции парада 2016 года / фото росСМИ

В настоящее время российские пропагандисты уже не пиарят "Армату", а вынуждены гордиться Т-72. Этот раритет также представлен на якобы инновационной выставке "Армия-2023". Кстати, сейчас у этого танка юбилей – 50 лет. Другому участнику выставки – танку Т-80 – всего 47. На выставке также заметили Т-62, который запустили в производство еще при Хрущеве.

Все это происходит под соусом "новой брони". Конечно, это даже неудобно сравнивать с оружием и возможностью стран НАТО, к которым постоянно апеллируют организаторы выставки "Армия-2023". Но не замечают, что проигрывают уже не только НАТО, но и себе образца десятилетней давности, то есть до вторжения в Украину. Сейчас разрыв между Россией и цивилизованным миром растет, российские "аналоговнеты" уже давно только повод для иронии, а западное оружие для россиян – все та же "unknown technology bl**t".

Мир мангалов или инновации для российских танков

Инновации для российских танков в основном заключаются в наваривании на башни дополнительной защиты против дронов, что дает основания переименовать весь форум в "Мир мангалов-2023", ведь именно этим сейчас обеспокоены российские военные инженеры. И именно это преподносится как новый "аналоговнет".

К тому же, на танк с "мангалом" тянут уже упомянутую маскировочную "Накидку", которая должна скрыть машину от вражеских тепловизоров, но при этом делает ее заметной даже для простых биноклей, ведь дополнительная конструкция превращает танк в импровизированную башню.

При этом полными идиотами россиян считать все же не стоит. Они "выкручиваются как могут". И что-то делают. К примеру, на одном из танков под "мангалом" был замечен необычный плафон.Это набор антенн типа "Грибок". Потенциально такое "изделие" может работать как карманный РЭБ против украинских FPV-дронов и стать проблемой для ВСУ, если удачно себя проявит и пойдет в серию. Внимание на "Грибок" обратил, в частности, украинский военный блогер Сергей Флеш.

Танковый РЭБ Грибок / фото росСМИ

Новаторством, которое следует показать на выставке инновационного вооружения, признано дополнительное наваривание брони на российский бронеавтомобиль "Тигр". Эта машина имеет слабый двигатель и реально "не вывозит", а потому дополнительная нагрузка станет для нее большой проблемой.

Но выглядит это реально эффектно, словно что-то из вселенной франшизы "Безумный Макс", но не в версии Тома Харди, а Мела Гибсона, то есть 80-х годов прошлого века.

"Тигр-М" 2023 года

На военном жаргоне эта самодеятельность называется немецким словом "Шушпанцер". Существование таких "изделий" вынужденно и понятно для, например, Украины, которая не имеет должного оружейного потенциала, но не имеет другого выбора, как сопротивляться и использовать все для этого.

Однако для России, имеющей не сравнимый с Украиной потенциал, это просто нонсенс, а восхваление этого нонсенса на международных "инновационных" выставках – это вообще позор.

Советский "Шушпанцер" образца 1941 года

Звездой выставки "Армия-2023" является именно "Шушпанцер" под названием АМН-590911 "Спартак".

Россия оживила технологии времен Сталина и бросает вызов "Безумному Максу":

Внимание на это "чудо техники" обратил военный обозреватель Александр Коваленко.

Россия, серьезно, ган-трак, вооруженный зенитно-артиллерийским комплексом, разработанным в 1940-х, представила на выставке?.. Это заводской проект, представленный на выставке страной со "второй" армией в мире! То есть, страна со "второй" армией в мире относится к ган-тракам, как... как к перспективной боевой единице, достойной выставочного стенда?

– эксперт шокирован инновациями россиян.

Не далеко убежала и авиация – на фото с выставки коллеги из Defence Express заметили всеми забытый вертолет Ка-50 (на проекте поставили крест еще в 90-е, вместо него начали производить Ка-52).



Тупиковая ветвь российского ВПК – 40-летний вертолет Ка-50 на выставке "Армия-2023" / фото росСМИ

Тем не менее, эту банку, совершившую свой первый полет еще в 1982 году, также потащили на выставку и даже не перекрашивали – на вертолете до сих пор стоит надпись "ВВС России", хотя с 2015 года россияне провозгласили себя "ВКС" - военно-космическими силами.

Таким же провалом является другая звезда выставки "Армия-2023" – вертолет Ми-28. Россия очень хочет "впарить" его африканцам. Последние, конечно же, платить за это не будут, а возьмут в кредит, который потом Россия простит за счет собственных пенсионеров.

Кассетное оружие и мобильный храм

Отдельно россияне гордились запретным кассетным оружием. Речь идет о НАРС-8КЛ – неуправляемой авиационной ракете, имеющей кассетную боевую часть с кумулятивно-осколочными боевыми элементами.

Ее презентовали как "необходимое зло" и якобы ответ на использование кассетных боеприпасов ВСУ. На самом же деле Россия обстреливает кассетными снарядами украинские города с первого дня вторжения, поэтому все заявления Путина, Шойгу и других – это циничная ложь.

НАРС-8КЛ – пока только прототип, испытания ракеты завершились якобы только в конце 2022 года. Российские СМИ пишут, что эти ракеты могут применяться как вертолетами, так и самолетами всех типов. Впрочем, есть ненулевая вероятность, что ракета так и не появится на фронте, ведь довести "изделие" до логического завершения в условиях санкций, более того, запустить его в серию, невероятно сложно.

Для современного российского ВПК это сверхсложная проблема. Это касается не только ракет, но и других новинок: БМП "Курганец-25", Универсальной бронированной инженерной машины (УБИМ), зенитного комплекса средней дальности "Викинг", БТР-22, гусеничного бронетранспортера БТ-3Ф.

Конечно, говорится не о бестселлере выставки – мобильном храме, а о реальном оружии.

Осторожно, боевые маги – мобильный храм на выставке: смотрите видео

Это, собственно, приговор для всего форума. Сейчас у России есть интересные задумки, но нет ни ресурса, ни времени, а потому она вынуждена тащить на международную выставку технику времен "застоя", а зарубежные гости должны делать вид, что поражены или даже восхищены. На самом же деле это агония. И все это понимают, кроме, возможно, робота Алеши, которому осознать это мешают программы и нехватка оперативной памяти.