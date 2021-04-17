У Франції визнали зґвалтуванням секс з підлітками до 15 років

У парламенті Франції 15 квітня схвалили закон, що визначає статеві стосунки з дитиною у віці до 15 років як зґвалтування. За це загрожуватиме до 20 років ув'язнення.

Таку ініціативу одноголосно підтримала Нижня палата парламенту Франції, Національна Асамблея. Цей проєкт створили у Сенаті Франції.

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Як характеризують закон у Франції

Міністр юстиції Франції Ерік Дюпонд-Моретті переконаний, що це історичне рішення для дітей та загалом суспільства.

Річ у тім, що у Франції вік згоди на статеві стосунки становить 15 років. Тому й вирішили ввести кримінальну відповідальність за секс з дітьми, які ще не досягли цього віку. Також, за новим законом, у Франції зґвалтуванням вважатимуть інцестуальний секс з неповнолітньою до 18 років.

Що було раніше

Раніше, аби домогтися засудження за зґвалтування, прокурори мусили доводити, що статевий контакт був під примусом.

Що викликало занепокоєння

Деякі парламентарі були занепокоєні, що добровільні стосунки між підлітками, у яких є невелика різниця у віці, також можуть класифікувати як зґвалтування. Щоб цього уникнути, залишили так званий закон "Ромео та Джульєтти". Відповідно до нього, підлітки, які мають добровільні статеві стосунки та різницю у віці не більше 5 років, не будуть потрапляти під кримінальну відповідальність.

Проте у справах, що стосуються насильства, поправка не буде діяти.