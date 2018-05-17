У Франції штрафуватимуть за сексуальні домагання на вулицях

У Франції схвалено жорстке законодавство для боротьби з сексуальним насильством. Тепер за "свист" жінкам на вулиці, а також сексуальне переслідування, чоловіків штрафуватимуть у розмірі до 750 євро (близько 23 тисяч гривень).

Про це повідомляє Reuters.

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Такий закон підтримала більшість французьких депутатів під час позачергової парламентської сесії. Це пояснюється світовою хвилею обвинувачень чоловіків у сексуальному насильстві у бізнесі, розвагах та політиці.

"Жінки не мають боятися виходити з дому", – прокоментував президент Франції Еммануель Макрон законпроект.

Для роботи із перешкоджання сексуальних домагань на вулицях, "агресивно розбещені особи будь-якої статі будуть оштрафовані від 90 до 750 євро".

Під час дебатів у середу, французький політик Еммануель Менард засудила це законодавство як "полювання на чоловіків", яке забороняє "певну поведінку, яка не прирівнюється до харасменту".

Крім цього, депутати обговорили закон, у якому вказується вік "згоди на інтимні стосунки". Так, якщо дитина не досягла 15 років, вона є нездатною дати згоду на секс дорослому, якому вже виповнилося 18 років.

Як йдеться у джерелі, минулого року суд не звинуватив 27-річного чоловіка у зґвалтуванні 11-річної дівчинки, оскільки заявили, що дитина сама погодилась вступити в інтимний зв'язок з ним.

Психологічним сексуальним тиском і домаганням вважається наступне:

- Образи. Прямі і непрямі слова та фрази, що дискримінують співрозмовника за статевою ознакою в будь-якій формі. На кшталт "всі баби дурепи" або (саме так!) "вам, мужикам, потрібне лише одне".

- Коментарі щодо зовнішності, компліменти сексуального характеру.

- Усі небажані дотики, погладжування, хапання тощо.

- Пропозиції повечеряти-випити, дзвінки та смс, що не носять робочого характеру, повторювані та небажані.

- Запрошення до сексу, пропозиції сексуальних послуг задля будь-якого заохочення (в тому числі — підвищення чи сприяння в кар'єрі).

- Прямий примус до сексу з погрозою звільнення чи інших санкцій у випадку відмови.