Во Франции будут штрафовать за сексуальные домогательства на улицах

Во Франции принято жесткое законодательство для борьбы с сексуальным насилием. Теперь за "свист" женщинам на улице, а также сексуальное преследование, мужчин будут штрафовать в размере до 750 евро (около 23 тысяч гривен).

Об этом сообщает Reuters.

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Такой закон поддержало большинство французских депутатов во время внеочередной парламентской сессии. Это объясняется мировой волной обвинений мужчин в сексуальном насилии в бизнесе, развлечениях и политике.

"Женщины не должны бояться выходить из дома", – прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон законпроект.

Для работы с препятствования сексуальным домогательствам на улицах, "агрессивно распущенные лица любого пола будут оштрафованы от 90 до 750 евро".

Во время дебатов в среду, французский политик Эммануэль Менард осудила это законодательство как "охоту на мужчин", которое запрещает "определенное поведение, которое не приравнивается к харассменту".

Кроме этого, депутаты обсудили закон, в котором указывается возраст "согласия на интимные отношения". Так, если ребенок не достиг 15 лет, он неспособен дать согласие на секс взрослому, которому уже исполнилось 18 лет.

Как говорится в источнике, в прошлом году суд не обвинил 27-летнего мужчину в изнасиловании 11-летней девочки, поскольку заявили, что ребенок сам согласился вступить в интимную связь с ним.

Психологическим сексуальным давлением и домогательством считается следующее:

- Образы. Прямые и косвенные слова и фразы, которые дискриминируют собеседника по половому признаку в любой форме. Вроде "все бабы дуры" или (именно так!) "Вам, мужикам, нужно только одно".

- Отзывы о внешности, комплименты сексуального характера.

- Все нежелательные прикосновения, поглаживания, хватание и тому подобное.

- Предложения поужинать-выпить, звонки и смс, которые не носят рабочий характер, повторяющиеся и нежелательные.

- Приглашение к сексу, предложение сексуальных услуг для любого поощрения (в том числе – повышение или содействие в карьере).

- Прямое принуждение к сексу с угрозой увольнения или иных санкций в случае отказа.