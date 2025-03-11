Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Укрінформ. У Парижі триває зустріч начальників генеральних штабів 34 країн, які готові надати Україні гарантії безпеки в разі припинення вогню.

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34 країни вирішують, як допомогти Україні

Переговори проходять в Академії оборони при Військовій школі, а ініціатором став президент Франції Еммануель Макрон. Участь у заході беруть представники країн ЄС, НАТО та інших держав, зокрема Великої Британії, Туреччини, Японії, Австралії та Канади.

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню наголосив, що основною гарантією безпеки України залишається її власна армія. Саме тому зустріч зосереджена на розробці стратегічного бачення майбутнього ЗСУ.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Тьєррі Буркхард повідомив, що у зустрічі беруть участь військові керівники Албанії, Німеччини, Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Кіпру, Хорватії, Данії, Іспанії, Естонії, Фінляндії, Греції, Угорщини, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Македонії, Чорногорії, Норвегії, Нової Зеландії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Чехії, Румунії, Словаччини, Словенії, Швеції та Туреччини.

Обговорюються можливі формати військової допомоги, підготовки українських військових, а також довгострокові безпекові зобов’язання. За словами учасників зустрічі, ключовою метою є зміцнення обороноздатності України та розбудова ефективної системи гарантій безпеки.