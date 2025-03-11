Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. В Париже продолжается встреча начальников генеральных штабов 34 стран, которые готовы предоставить Украине гарантии безопасности в случае прекращения огня.

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34 страны решают, как помочь Украине

Переговоры проходят в Академии обороны при Военной школе, а инициатором стал президент Франции Эммануэль Макрон. Участие в мероприятии принимают представители стран ЕС, НАТО и других государств, в частности Великобритании, Турции, Японии, Австралии и Канады.

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню отметил, что основной гарантией безопасности Украины остается ее собственная армия. Именно поэтому встреча сосредоточена на разработке стратегического видения будущего ВСУ.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард сообщил, что во встрече принимают участие военные руководители Албании, Германии, Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Кипра, Хорватии, Дании, Испании, Эстонии, Финляндии, Греции, Венгрии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Македонии, Черногории, Норвегии, Новой Зеландии, Нидерландов, Польши, Португалии, Чехии, Румынии, Словакии, Словении, Швеции и Турции.

Обсуждаются возможные форматы военной помощи, подготовки украинских военных, а также долгосрочные обязательства по безопасности. По словам участников встречи, ключевой целью является укрепление обороноспособности Украины и развитие эффективной системы гарантий безопасности.