Франция также усилит поддержку Украины, наращивая, по словам министра обороны Себастьяна Лекорню, производство военной техники. Политический обозреватель и журналист из Франции Андрей Шкиль рассказал 24 Каналу, каким образом французское правительство будет достигать поставленных целей.

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План будет осуществлен

После обращения Макрона к нации, опрос, который был проведен для французских СМИ, показал, что 59% французов поддерживают увеличение расходов на оборону. Также рейтинг поддержки самого президента Франции увеличился на семь пунктов – до 31%.

Обратите внимание! Макрон также настаивает на повышении расходов на оборону страны с 2,1 до 5% ВВП. Такой план рассматривается Францией в случае, если США откажутся в дальнейшем защищать Европу.

Шкиль отметил, что план по росту оборонного потенциала Франции будет осуществлен.

Вопрос в поиске средств, которые обеспечат этот рост. Здесь есть несколько направлений, в частности, поиск возможностей для этого в бюджете страны. Он достаточно большой, ведь Франция – это пятая экономика мира,

– подчеркнул он.

Кроме того, будут привлечены средства от торговли оружием, потому что, по словам журналиста, будет расти инвестирование в производство в вооружение, которое было приторможено. Например, на самолеты Rafale очередь была примерно полтора года. В ближайшее время ситуация будет изменена. Франция, в соответствии с заявлением правительства, планирует выпускать вдвое больше самолетов.

К тому же будет привлечено больше средств в так называемые длинные проекты по производству оружия. Такие соглашения Франция будет заключать с другими странами с отсроченным платежом.

Важно, что также будет наращено изготовление всех патронов, в которых используется порох. На юге Франции уже запущено производство по выработке всех видов необходимых порохов,

– отметил Андрей Шкиль.

В Румынии, по его словам, уже почти год работает производство по всем видам взрывчатых веществ, которые необходимы для изготовления артиллерийских патронов, используемых в современной войне, прежде всего в Украине.

Сейчас со стороны Франции пока небольшими средствами, как отметил политический обозреватель, будет наращен в четыре раза больший результат, если говорить о расходной части армии Украины на сегодня.

Напомним, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что Париж планирует ускорить производство вооружения, которое передается Украине как военная помощь. По его словам, 195 миллионов евро из прибыли с замороженных активов России будут направлены на поставку 155-мм артиллерийских снарядов и авиабомб AASM для истребителей Mirage 2000. Кроме того, Франция ускорит предоставление танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB, которые находились на вооружении армии страны.