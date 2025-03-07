Об этом пишет 24 Канал, сообщает France24 со ссылкой на источник, приближенный к оборонному ведомству Франции.

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Министр обороны Франции собирает коллег из ключевых стран на встречу

Себастьян Лекорню на следующей неделе проведет переговоры с коллегами из нескольких стран, чтобы обсудить поддержку Украины. В частности, речь идет о Британии, Германии, Италии и Польше.

Министры 5 ведущих европейских военных государств встретятся в Париже в среду. Это будет на следующий день после того, как во Франции состоится ключевая встреча начальников штабов европейских вооруженных сил, о чем сообщил источник, близкий к Министерству обороны.

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Напомним, что 5 марта президент Франции Макрон обратился к нации. Его речь уже называют исторической.

В частности, во время речи он заявил, что Россия сейчас и на годы вперед стала угрозой для Франции и Европы. Она уже превратила конфликт в Украине на глобальный.