На фронті – артилерійський паритет: у чому перевага ЗСУ, а в чому – ворога

У росіян розпочався снарядний голод. Якщо влітку вони виставляли від 45 до 80 тисяч снарядів на добу при загальних запасах від 15 до 20 мільйонів, то зараз ця цифра скоротилася до 15 тисяч.

Такі дані в ефірі 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. Він додав, що ворог може виробляти від 4 до 5 тисяч снарядів на добу.

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"Коли ці запаси скоротяться, вони дійдуть до критичної точки вироблення їхньої промисловості у цю кількість. Відзначу, Захід почав і поставив на конвеєр виробництво своїх снарядів. Але ця крива паритету, коли зійдуться обидві точки на межі 7 – 8 тисяч, буде не раніше середини – кінця літа", – припустив військовий експерт.

США нарощує потужності

Петро Черник відзначив, що ще на початку повномасштабного вторгнення США виробляли 13 тисяч снарядів на місяць. Зараз – від 20 до 25 тисяч.

"На літо вони задекларували до 50 тисяч, плюс замовлено понад мільйон снарядів для України. Це орієнтовно більше 2 тисяч на місяць до того, скільки ми використовуємо зараз. Наразі мовиться про цифру у 5 – 6 тисяч. У росіян буде знижуватися до 4 тисяч на добу, а в нас піде приріст. Але це питання часу, коли ця точка перелому настане", – ще раз підкреслив він.

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Вогнева рівновага

В питаннях точності Україна випереджає Росію у 10 разів, відзначив Черник. В цьому домагає техніка та зброя, яку надали партнери.

"Їхня машина "Зоопарк", яка покликана обчисляти артилерійські снаряди, не витримує жодної конкуренції з американськими зразками чи, скажімо, з німецькою машиною "Cobra", яка унікальна в своєму роді", – наголосив він.

Це ж стосується й високоточних снарядів, наголосив Петро Черник. У росіян є "Краснополь", але в плані точності вони не досягають партитету з нашими.

Тому умовно ми перебуваємо в вогневій рівновазі, бо на їх 10 залпів – влучний 1, а на 10 наших – 9. Але ми програємо у кількості. От і маємо паритет, де якість на нашому боці, а кількість – на їхньому,

– пояснив деталі спікер.

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