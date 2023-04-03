На фронте – артиллерийский паритет: в чем преимущество ВСУ, а в чем – врага
У россиян начался снарядный голод. Если летом они выставляли от 45 до 80 тысяч снарядов в сутки при общих запасах от 15 до 20 миллионов, то сейчас эта цифра сократилась до 15 тысяч.
Такие данные в эфире 24 Канала озвучил военный эксперт Петр Черник. Он добавил, что враг может производить от 4 до 5 тысяч снарядов в сутки.
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"Когда эти запасы сократятся, они дойдут до критической точки выработки их промышленности в это количество. Отмечу, Запад начал и поставил на конвейер производство своих снарядов. Но эта кривая паритета, когда сойдутся обе точки на грани 7 – 8 тысяч, будет не раньше середины – конца лета", – предположил военный эксперт.
США наращивает мощности
Петр Черник отметил, что еще в начале полномасштабного вторжения США производили 13 тысяч снарядов в месяц. Сейчас – от 20 до 25 тысяч.
"На лето они задекларировали до 50 тысяч, плюс заказано более миллиона снарядов для Украины. Это ориентировочно больше 2 тысяч в месяц до того, сколько мы используем сейчас. То есть говорится о цифре в 5 – 6 тысяч. У россиян будет снижаться до 4 тысяч в сутки, а у нас пойдет прирост. Но это вопрос времени, когда эта точка перелома наступит", – еще раз подчеркнул он.
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Огневое равновесие
В вопросах точности Украина опережает Россию в десять раз, отметил Черник. В этом помогает техника и оружие, предоставленное партнерами.
"Их машина "Зоопарк", призванная вычислять артиллерийские снаряды, не выдерживает никакой конкуренции с американскими образцами или, скажем, с немецкой машиной "Cobra", которая уникальна в своем роде", – подчеркнул он.
То же касается и высокоточных снарядов, отметил Петр Черник. У россиян есть "Краснополь", но в плане точности они не достигают партитета с нашими.
Поэтому условно мы находимся в огневом равновесии, потому что на их 10 залпов – точный 1, а на 10 наших – 9. Но мы проигрываем в количестве. Вот и есть паритет, где качество на нашей стороне, а количество – на их,
– объяснил детали спикер.
Снарядный голод россиян: последнее
- У врага значительно снизился запас боеприпасов. Впрочем, пропагандисты говорят об обратном. Эта ложь связана с готовностью 17 стран поставлять Украине снаряды в течение 2023 года.
- В России почти закончились союзники, у которых она могла бы просить боеприпасы. А для производства своих нужны мощности. Поэтому ближе к лету у врага начнется сильный снарядный голод.
- Сейчас враг пытается увеличить запасы на средства производства, а также проводит ревизии старых боеприпасов, которые в течение 30 лет находились на складах и уже неэффективны.