Такие данные в эфире 24 Канала озвучил военный эксперт Петр Черник. Он добавил, что враг может производить от 4 до 5 тысяч снарядов в сутки.

Смотрите также Миллион снарядов для Украины: что означает историческое соглашение в Брюсселе для фронта

"Когда эти запасы сократятся, они дойдут до критической точки выработки их промышленности в это количество. Отмечу, Запад начал и поставил на конвейер производство своих снарядов. Но эта кривая паритета, когда сойдутся обе точки на грани 7 – 8 тысяч, будет не раньше середины – конца лета", – предположил военный эксперт.

США наращивает мощности

Петр Черник отметил, что еще в начале полномасштабного вторжения США производили 13 тысяч снарядов в месяц. Сейчас – от 20 до 25 тысяч.

"На лето они задекларировали до 50 тысяч, плюс заказано более миллиона снарядов для Украины. Это ориентировочно больше 2 тысяч в месяц до того, сколько мы используем сейчас. То есть говорится о цифре в 5 – 6 тысяч. У россиян будет снижаться до 4 тысяч в сутки, а у нас пойдет прирост. Но это вопрос времени, когда эта точка перелома наступит", – еще раз подчеркнул он.

Петр Черник о положении российской армии: смотреть видео

Огневое равновесие

В вопросах точности Украина опережает Россию в десять раз, отметил Черник. В этом помогает техника и оружие, предоставленное партнерами.

"Их машина "Зоопарк", призванная вычислять артиллерийские снаряды, не выдерживает никакой конкуренции с американскими образцами или, скажем, с немецкой машиной "Cobra", которая уникальна в своем роде", – подчеркнул он.

То же касается и высокоточных снарядов, отметил Петр Черник. У россиян есть "Краснополь", но в плане точности они не достигают партитета с нашими.

Поэтому условно мы находимся в огневом равновесии, потому что на их 10 залпов – точный 1, а на 10 наших – 9. Но мы проигрываем в количестве. Вот и есть паритет, где качество на нашей стороне, а количество – на их,

– объяснил детали спикер.

Снарядный голод россиян: последнее