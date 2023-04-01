Однако реальная ситуация такова, что Россия не имеет возможности и ресурса увеличивать свой потенциал, ведь все пути она уже использовала. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Свитан заметил, России для того, чтобы увеличить количество снарядов на фронте, сначала нужно построить завод по производству оборудования, которое будет их производить, то есть завод по производству завода.

России практически не у кого клянчить

В прошлом году россияне запустили в три смены все заводы, которые могут производить снаряды. Военный эксперт сообщил, что агрессору прогнозировали снарядный голод еще полгода назад, потому все, что они могли сделать, уже сделали.

Максимум, что они могут сделать – это клянчить боеприпасы у таких, как они изгоев. Речь идет о северной Корее, с Белоруссии они практически все сняли, отца без трусов остался, возможно, в трусах. Только усы и трусы остались в Беларуси, но снарядов там уже нет,

– иронически добавил говорящий.

Китай же боится такого рода действий, Иран сейчас вряд ли будет передавать боеприпасы, ведь у него впереди война с Израилем за ядерное доминирование в их регионе.

По словам Свитана, остается только Северная Корея, она будет передавать боеприпасы. Однако у этой страны есть собственные проблемы, связанные с Соединенными Штатами Америки, Японией, поэтому мощно помогать она тоже не сможет.

Свитан сказал, когда в России начнется настоящий снарядный голод: смотреть видео

Когда начнется кризис

Военный считает, что около месяца россияне еще смогут работать, используя 15-20 тысяч боеприпасов. А дальше будут работать "с колес", говорится о не более 5-7 тысяч снарядов в месяц.

Поэтому поближе к лету у них начнется реальный снарядный голод и больше они не смогут нигде взять снарядов. У них осталось несколько месяцев для принятия решений по уменьшению линии фронта, ведь его просто не выдержат с 5 – 7 тысячами снарядов,

– резюмировал полковник.

У россиян большие проблемы с вооружением