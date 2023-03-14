Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, санкции и нехватка специалистов изрядно ударили по производственным мощностям оборонной промышленности страны-агрессора.

Смотрите также Военный обозреватель объяснил, сколько ракет Россия производит за месяц и за год

Напомним, что на днях Владимир Путин подписал приказ, по которому в компании, не выполнившие госзаказ, будут водить внешнее управление. А министр обороны Сергей Шойгу поручил крупнейшему холдингу по изготовлению ракет удвоить объем производства.

Проблемы ВПК России

Федоров заметил, что россияне могут издавать какие-либо приказы, но мощность предприятий зависит не от этого.

Проблемы российского военно-промышленного комплекса совсем не связаны с нехваткой приказов либо наказаний, они связаны с дефицитом толковых рабочих,

– сообщил военный эксперт.

Он напомнил, что со времени распада СССР квалифицированные специалисты умерли или ушли на пенсию, а младшие – сменили место работы из-за низкой заработной платы.

В настоящее время российский военно-промышленный комплекс, в том числе и производящий артиллерийские снаряды, также страдает от нехватки импортного оборудования. Оборудование изнашивается, нуждается в замене комплектующих, а на зарубежные детали в России действуют серьезные ограничения. Хотя определенная контрабанда и идет в Россию через третьи страны, однако ее не хватает, добавил Федоров.

Федоров о российском ВПК: смотреть видео

Потенциал снижен

Военный эксперт также сообщил, что сейчас Россия не в состоянии производить современные танки "Армата", до сих пор считавшиеся едва ли не последним словом техники в этом виде вооружения. Их изготовили всего 15 единиц. К тому же они очень дорогие и не надежные в боевых условиях, поэтому их выпуск прекратили.

Подобная ситуация сложилась и с попытками создать самолет Су-57, заметил эксперт. Их произвели 5 – 6 единиц. Сейчас они летают, но с одной стороны – очень дорогие, что не под силу даже российскому бюджету, не жалеющему средств на войну, с другой стороны – они не обладают теми качествами, о которых заявляли на производстве.

В общем, российский ВПК деградирует. Он, конечно, может ремонтировать снятые со складского хранения танки или другую технику, может ее модернизировать, но если есть необходимые устройства, например, закупавшиеся во Франции тепловизоры. Однако потенциал снижен очень серьезно,

– резюмировал Федоров.

Какие сейчас производственные мощности России