Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, санкції та нестача фахівців добряче вдарили по виробничих потужностях оборонної промисловості країни-агресорки.

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Нагадаємо, що днями Владімір Путін підписав наказ, за яким до компаній, що не виконали держзамовлення водитимуть зовнішнє управління. А міністр оборони Сєргєй Шойгу доручив найбільшому холдингу з виготовлення ракет подвоїти обсяги виробництва.

Проблеми ВПК Росії

Федоров зауважив, що росіяни можуть видавати будь-які накази, але потужність підприємств залежить не від цього.

Проблеми російського військово-промислового комплексу зовсім не пов'язані з нестачею наказів чи покарань, вони пов'язані з дефіцитом кваліфікованих робітників,

– повідомив військовий експерт.

Він нагадав, що з часу розпаду СРСР кваліфіковані спеціалісти померли чи пішли на пенсію, а молодші – змінили місце роботи через низьку заробітну плату.

Нині російський військово-промисловий комплекс, зокрема і той, що виробляє артилерійські снаряди, також страждає від нестачі імпортного обладнання. Обладнання зношується, потребує заміни комплектуючих, а на закордонні деталі в Росії діють серйозні обмеження. Хоч певна контрабанда і йде до Росії через треті країни, однак її не вистачає, додав Федоров.

Федоров про російський ВПК: дивитись відео

Потенціал знижений

Військовий експерт також повідомив, що нині Росія не в змозі виробляти сучасні танки "Армата", які досі вважалися ледь не останнім словом техніки в цьому виді озброєння. Їх виготовили лише 15 одиниць. До того ж вони є дуже дорогими і не надійними в бойових умовах, тому їхній випуск припинили.

Подібна ситуація склалася і зі спробами створити літак Су-57, зауважив експерт. Їх виробили 5 – 6 одиниць. Зараз вони літають, але з одного боку – є дуже вартісними, що не під силу навіть російському бюджету, який не шкодує коштів на війну, з іншого боку – вони не мають тих якостей, про які заявляли на виробництві.

Загалом російський ВПК деградує. Він, звісно, може ремонтувати зняті зі складського зберігання танки, чи іншу техніку, може її модернізувати, але якщо є необхідні пристрої, наприклад, тепловізори, які купували у Франції. Проте потенціал знижений дуже серйозно,

– резюмував Федоров.

Які зараз виробничі потужності Росії