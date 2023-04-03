Россияне делают подобные заявления только в пропагандистских целях, ведь понимают, что количество военной поддержки Украины растет, а у россиян запасы заканчиваются. Об этом 24 Каналу рассказал майор 103 бригады ТРО ВСУ, депутат Львовского облсовета Александр Ганущин.

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Ганущин заметил, когда россияне услышали, что 17 европейских стран гарантировали поставки Украине миллиона снарядов в течение 2023 года, у них не нашлось достойного ответа, кроме как "вытолкать" Шойгу на совещание, где тот должен был рассказывать об увеличении производства российских боеприпасов.

Военный подчеркнул, что слова Шойгу не следует воспринимать всерьез, это очередной пропагандистский шаг.

Число боеприпасов уменьшается

Сейчас россияне сообщают, что берегут боеприпасы до начала украинского контрнаступления.

Ганущин подчеркнул, если бы у России было достаточное количество боеприпасов и налаженная логистика к фронтовым зонам, она бы использовала эти возможности.

Еще в первой половине лета 2022 года россияне обстреливали украинские города, используя местами от 25 до 50 тысяч снарядов в сутки. А это огромные цифры, последний раз такое количество боеприпасов применяли на Второй мировой войне.

А потом пришел святой Himars, вынесший им ближние склады с боеприпасами, которые они приготовили, чтобы двигаться дальше. И так вся российская логистическая машина начала буксовать,

– добавил Ганущин.

Он сообщил, что в войну Россия вступила с 15 миллионами снарядов, сейчас у них осталось около 3. Половину летнего запаса россиян украинцы уничтожили после того, как получили дальнобойную артиллерию.

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