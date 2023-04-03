Об этом 24 Каналу рассказал Владислав Селезнев – военный эксперт. По его словам, ситуация в Угледаре для российских военных очень неутешительна. После того как 155-я отдельная морская пехотная бригада потерпела серьезные неудачи, Минобороны России пыталось отбелить их репутацию

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План россиян провалился

За последние полгода российские войска 8 раз доукомплектовывали свои элитные подразделения. Владислав Селезнев объяснил, что путинские генералы, в том числе генерал-полковник Рустам Мурадов, надеялся, что благодаря успехам и обученности российские морские пехотинцы смогут проломить украинскую оборону в районе Угледара.

Почему Угледар для путинских военных так важен? Так как они таким образом могут создать безопасность сухопутного коридора, соединяющего временно оккупированные Донецк и Крым. Но без оттеснения наших артиллерийских подразделений все дальше от Угледара они это сделать не могут,

– рассказал военный эксперт.

Все потому, что очень умело работают наши пушечники и оперативно уничтожают все попытки российских военных обеспечить постоянную поставку всего необходимого для оккупантов в районе Запорожской и Херсонских областей. Российские генералы прилагали огромные усилия для оттеснения наших защитников. Но как следствие – изменился разве что состав батальонно-тактических групп, которые вовлечены в состав 155-й бригады морской пехоты из-за огромных потерь.

Владислав Селезнев о неудаче оккупантов под Угледаром: смотреть видео

Переформирование батальонов не помогает

Сейчас у россиян происходит пополнение ресурсов тех же подразделений, которые находятся в районе Бахмута. Селезнев заметил, что сначала россияне отправили в район Угледара лучших своих воинов – морских пехотинцев. Но после того, как они были уничтожены до отказа, на замену отправили тех российских морских пехотинцев, которые не успели скрыться во время первых формирований батальонно-тактических групп.

"Они также погибли или превратились в 300-х. Им на замену отправили моряков из состава российского тихоокеанского флота, которые не являются морскими пехотинцами, но выполняли их задачи вплоть до момента, пока не превратились в пепел", – отметил военный эксперт.

Позже 155-ю бригаду морской пехоты начали пополнять "чмобиками". Их уровень обученности и обеспеченности желает лучшего, поэтому, становясь участниками штурмовых действий, они часто фактически в первом бою умирают.

Доукомплектование новых боевых и штурмовых подразделений продолжается. Но военный эксперт выразил сомнения, что новые бойцы будут эффективнее тех, которые были до них.

Потому что украинские гармаши упорные – у них есть вооружение, боеприпасы к этому вооружению и у них есть сила превращать в пепел все новые и новые штурмовые подразделения путинских воинов,

– подчеркнул Селезнев.

Он добавил, что война сегодня не ведется просто за освобождение наших территорий, это война за уничтожение военного потенциала российской армии.

Ситуация в Угледаре: главное