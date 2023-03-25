В американском Институте изучения войны отмечают, что Кремль пытается захватить Угледар лобовыми атаками. Однако последние приводят к значительному количеству потерь среди оккупантов.

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Россияне не могут поддерживать значительные темпы продвижения в каком-либо месте на линии фронта

Аналитики пишут, что российские военные блоггеры утверждали – нынешняя российская тактика против Угледара, включающая начальный лобовой штурм с последующими атаками на укрепленные украинские фланги, приводит к большим российским боевым потерям. Она не приводит к успеху и из-за:

сложного рельефа местности;

отсутствия боевого могущества;

неспособности атаковать ВСУ врасплох.

Российские милблогеры призвали Россию перерезать украинские наземные коммуникации в Угледар двумя способами:

ударами по тыловым наземным коммуникациям;

окружив населенный пункт для многовекторной атаки.

Но в ISW отметили, что Кремль не может реализовать эти предложения из-за нехватки боеприпасов и неспособности захватить многие населенные пункты вокруг Угледара.

Российские войска не в состоянии поддерживать какую-либо значительную скорость продвижения где-либо на линии фронта, используя эти атаки в стиле человеческой волны, а район Угледара когда-то имел информационное значение для российских милблогеров во время наступления на Павловку в конце октября и начале ноября 2022 года,

– отметили в ISW.

Там также добавили, что в значительной степени из-за потерь возле Угледара российскую элитную 155-ю бригаду морской пехоты уничтожали и восстанавливали 8 раз.

Однако нынешняя критика действий возле Угледара, вероятно, отражает продолжающееся недовольство информационного пространства российским военным командованием на фоне глубоко укорененного страха перед предполагаемым будущим контрнаступлением Украины.

Более того, Россия может попытаться осуществить новые и непоследовательные попытки взять Угледар в стиле ограниченных и локальных наземных атак.

Обратите внимание! Вооруженные Силы Украины отразили атаку оккупантов под Угледаром и разгромили врагов. Но уже 16 марта в Генштабе ВСУ написали, что Россия продолжает готовить возобновление наступления на Угледар. В то время враг там сосредоточил 40 отдельную бригаду морской пехоты, 14 бригаду специального назначения, 72 отдельную мотострелковую бригаду, 155 бригаду морской пехоты.