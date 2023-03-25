В американському Інституті вивчення війни зазначають, що Кремль намагається захопити Вугледар лобовими атаками. Проте останні призводять до значної кількості втрат серед окупантів.

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Росіяни не можуть підтримувати значні темпи просування будь-де на лінії фронту

Аналітики пишуть, що російські військові блогери стверджували, – нинішня російська тактика проти Вугледара, яка включає початковий лобовий штурм з наступними атаками на укріплені українські фланги, призводить до великих російських бойових втрат. Вона не призводить до успіху й через:

складний рельєф місцевості;

відсутність бойової могутності;

нездатність атакувати ЗСУ зненацька.

Російські мілблогери закликали Росію перерізати українські наземні комунікації в Вугледар двома способами:

ударами по тилових наземних комунікаціях;

оточивши населений пункт для багатовекторної атаки.

Та в ISW зазначили, що Кремль не може реалізувати ці пропозиції через брак боєприпасів та нездатність захопити багато населених пунктів довкола Вугледара.

Російські війська не в змозі підтримувати будь-яку значну швидкість просування будь-де на лінії фронту, використовуючи ці атаки в стилі людської хвилі, а район Вугледара колись мав інформаційне значення для російських мілблогерів під час наступу на Павлівку в кінці жовтня та на початку листопада 2022 року,

– зазначили в ISW.

Там також додали, що значною мірою через втрати біля Вугледара російську елітну 155-ту бригаду морської піхоти знищували та відновлювали 8 разів.

Проте нинішня критика дій біля Вугледару, ймовірно, відображає невдоволення інформаційного простору російським військовим командуванням, що продовжується на тлі глибоко укоріненого страху перед передбачуваним майбутнім контрнаступом України.

Ба більше, Росія може спробувати здійснити нові та непослідовні спроби взяти Вугледар у стилі обмежених та локальних наземних атак.

Зверніть увагу! Збройні Сили України відбили атаку окупантів під Вугледаром та розгромили ворогів. Та вже 16 березня в Генштабі ЗСУ написали, що Росія продовжує готувати відновлення наступу на Вугледар. На той час ворог там зосередив 40 окрему бригаду морської піхоти, 14 бригаду спеціального призначення, 72 окрему мотострілецьку бригаду, 155 бригаду морської піхоти.