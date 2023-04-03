Речь идет о 155-й отдельной морской пехотной бригаде. Об этом сообщают британские разведчики.
Важно Под Угледаром у россиян были танки, "Солнцепеки" и вертолеты: как ВСУ удалось их разгромить
Россия спасает репутацию бригады, которая провалилась в Угледаре
В течение марта этого года деятельность 155-й отдельной морской пехотной бригады освещалась с помощью некоторых российских видео боевых действий из нашлемной камеры, а также пропагандиста Владимира Соловьева.
Также были сообщения о том, что формирование находится в "приподнятом настроении с твердой решимостью достичь поставленных целей". Кроме этого, публиковали фото, на которых показывали перевооружение 155-й на модифицированные танки.
На самом деле 155-й дивизион, вероятно, по крайней мере, дважды за последние шесть месяцев был снижен до боеспособного статуса из-за того, что он участвовал в тактически несовершенных фронтовых атаках вблизи Угледара в Донецкой области.
– рассказали в британской разведке.
Разведчики подчеркнули, что усилия минобороны России возродить имидж бригады, вероятно, отражают беспокойство о том, как ее неудачи все больше связывали с российским старшим военным руководством.
Ситуация в Угледаре: что известно
- Недавно Силы обороны Украины разгромили российские войска под Угледаром. Разгром оккупантов под Угледаром был результатом гибких действий наших защитников в обороне и итогом удачных импровизаций.
- Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан заявлял, что украинские военные сильно громили российскую группировку, наступавшую на Угледар. Оккупанты были вынуждены вывести две свои бригады, которые были разбиты.
- По словам Свитана, российское командование ставит задачу своим военным захватить Угледар. Но сделать это напрямую очень сложно.
- А военный аналитик и офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин отметил, что для ВСУ гораздо страшнее потерять Угледар, чем, например, Бахмут. По его словам, Угледар имеет ключевое стратегическое значение. На этом направлении расположены железные дороги и другие важные объекты.