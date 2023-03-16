Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный аналитик и офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин. Он убежден, что для ВСУ гораздо страшнее потерять Угледар, чем, например, Бахмут

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Россияне понимают важность Угледара

Левин отметил, что Угледар имеет ключевое стратегическое значение. В этом направлении расположены железные дороги и другие важные объекты. Он считает, что для ВСУ гораздо страшнее потерять Угледар, чем, например, Бахмут.

Они (русские – 24 Канал) это тоже прекрасно понимают, поэтому туда были переброшены не просто силы, например, вагнеровцы. Там была морская пехота, их спецподразделение, где, кстати, один из командиров был ликвидирован,

– подчеркнул он.

Военный аналитик добавил, что оккупационные войска применяли на Угледарском направлении большое количество танков.

"Там были сконцентрированы достаточно серьезные силы. Это указывает на то, что они сами понимали важность Угледара и сконцентрировали максимум своих усилий", – говорит Левин.

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