Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий аналітик та офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. Він переконаний, що для ЗСУ набагато страшніше втратити Вугледар, ніж, наприклад, Бахмут.
Читайте також Скрізь йдуть важкі бої, – Данілов про загрози відновлення російського наступу на Вугледар
Росіяни розуміють важливість Вугледара
Левін зазначив, що Вугледар має ключове стратегічне значення. На цьому напрямку розташовані залізниці та інші важливі об’єкти. Він вважає, що для ЗСУ набагато страшніше втратити Вугледар, ніж, наприклад, Бахмут.
Вони (росіяни – 24 Канал) це теж прекрасно розуміють, тому туди були перекинуті не просто сили, наприклад, вагнерівці. Там була морська піхота, їхній спецпідрозділ, де, до речі, один з командирів був ліквідований,
– підкреслив він.
Військовий аналітик додав, що окупаційні війська застосовували на Вугледарському напрямку велику кількість танків.
"Там були сконцентровані досить серйозні сили. Це вказує на те, що вони самі розуміли важливість Вугледара та сконцентрували максимум своїх зусиль", – говорить Левін.
Левін про бої за Вугледар: дивіться відео
ЗСУ розгромили росіян під Вугледаром
- Сили оборони України розгромили російські війська під Вугледаром, що увійде в підручники з історії. Розгром окупантів під Вугледаром був результатом гнучких дій наших захисників в обороні та підсумком вдалих імпровізацій.
- Defence24 пише, що для спроби штурмувати позиції українських військових під Вугледаром армія Росії зосередила не тільки 155-ту бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту (ТОФ) ВМФ РФ, яка там була розгромлена. Росія перекинула 40 бригаду морської піхоти того ж ТОФ РФ, а також терористичне формування "Каскад" і "добровольчий батальйон" "Алга", сформований регіональною владою Татарстану.
- Російські окупанти проявляли свою "непогану теоретичну підготовку" в тому, що намагались організувати атаки на позиції українських військ саме з "поправкою" на можливість застосування снарядів RAAM для дистанційної постановки мін.
- Для проходу наших мінних загороджень росіяни намагались діяти "як за підручником": вперед йшли Т-80 з тралами, їх прикривали БМП-3 та піхота. Процес координувався за допомогою дрона, що було класичною спробою йти колонною для штурму наших позицій.
- Та Сили оборони України діяли гнучко, тому використовували не тільки RAAM, але й "класичні" міни ТМ-62. Зважаючи на те, що обмін даними між артилерією та спостерігачами на передовій, і з наших безпілотників був налагоджений в "режимі реального часу", наші "боги війни" могли вести постійну стрільбу по бронетехніці ворога, що "зав'язла" у "проході" через мінні поля. А при спробі вийти з цього "проходу" росіяни зазнавали додаткових втрат, адже їх танки та БМП підривались на українських ТМ-62.