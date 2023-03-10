Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, якість особового складу російського війська все ж невисокою.

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Окупанти хочуть наступати біля Соледару

Олексій Гетьман пояснив, що на Півночі ворог намагається просуватися до Лиману, а на Півдні до Вугледару. Саме там окупанти зосередили велику кількість живої сили та техніки.

Щонайменше 120 тисяч військовослужбовців, близько двох тисяч танків та важкої техніки, близько 700 одиниць артилерії різних калібрів,

– наголосив він.

На його думку, цілком було очікувано, що росіяни розглядають Вугледар як ще один із напрямків наступу.

"Я вважаю, що зараз вони врахували свою помилку і готуються до наступного удару", – переконаний він.

Майор запасу ЗСУ додав, що в окупантів просто немає іншого виходу.

"Якщо вони припинять наступальні дії, то це вже буде велика проблема саме в середині РФ", – зауважив Гетьман.

За його словами, російські військові наголосили своєму керівництву, що зможуть прорватися і повернути території, які залишили, зробивши “жест доброї волі”.

Є дуже велика ймовірність, що вони спробують атакувати на Вугледарі,

– розказав він.

Гетьман повідомив, що судячи з того, яка зараз погода на Донеччині та який ґрунт біля Вугледару, то важкою технікою окупантам пересуватися буде або вкрай важко, або майже неможливо.

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Хто воює на боці Росії

Олексій Гетьман переконаний, що від морської піхоти Росії наші ЗСУ залишили лише назву.

"Їх розбили вже другий раз", – зауважив він.

За його словами, звісно, російська армія постійно поповнюється новими мобілізованими.

"Там велика кількість свіжо мобілізованих людей віком 18–20 років і було видно по їхнім бойовим діям, що вони пройшли не більше місячного курсу "молодого бійця", – пояснив він.

Майор запасу ЗСУ наголосив, що не варто очікувати від нового складу російських військовослужбовців чогось нового. До того ж, за британськими даними, наразі на війні з Україною воює 97% російської армії.

Немає в них якихось таємних резервів, які можуть долучитися і там будуть досвідчені фахівці. У них вся армія така,

– переконав він.

Олексій Гетьман розказав, що це не та армія, яка була рік тому. Втім, вони все ще мають перевагу у чисельності.

"І стримати наступ такої кількості людей – це важко", – повідомив він.

Втім, ЗСУ з усім впораються.

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