Імовірність цього сценарцію в щоденному зведенні з фронту на 24 Каналі оцінив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. Він певен, що в деяких з цих місць створення "котлів" фактично неможливе.

Також цікаво Як відбуватиметься весняна мобілізація-2023: усе, що варто знати про зміни

Зміна ракетної тактики Росії

Росія в четвер, 9 березня, вперше за довгий час знову масовано атакувала Україну ракетами. Вперше агресор використав одразу 6 "Кинджалів".

Загалом росіянам довелося застосовувати ракети найрізноманітніших типів. Це вказує на те, що в них немає можливості навантажити нашу систему ППО таким чином, щоб могла пройти бодай основна частина крилатих ракет.

Це масштабна атака, але її збирали зі всього, що було. Кількість "Калібрів", Х-101 і Х-555 – 48 ракет – це якраз та кількість, яку Росія може виготовляти на місяць,

– заявив Роман Світан.

За його словами, росіяни з цими ракетами вийшли фактично на нульові складські залишки. Мовляв, вони місяць виготовляють ракети, а потім просто з конвеєра запускають їх по території України.

Зведення з фронту з Роман Світаном: дивіться відео

Три "котли" від росіян

Російські воєнкори стверджують, буцімто ЗСУ готуються піти у свій контрнаступ саме з боку Бахмута, де нині тривають важкі бої. Вони ж натомість сподіваються скористатися стягуванням військ туди, аби зробити три "котли" для українських військ:

у районі Сіверська ,

, у самому Бахмуті ,

, в Авдіївці.

Втім, військовий експерт переконаний, що два з цих місць фактично неможливо взяти в оточення. Мова про Сіверськ та Авдіївку.

Якщо це Сіверськ, то він зав'язаний на Білогорівку. Увесь цей плацдарм довкола Сіверська добре укріплений. Підійти неможливо, є певні підвищення, де розташована наша артилерія,

– пояснює Роман Світан.

Він певен, що для оточення Сіверська росіянам потрібно захопити Слов'янськ, вийти на Лиман з півдня й півночі, а лише тоді пробувати оточити Сіверськ. Та сил і засобів у Росії для цього немає.



Росіяни неспроможні оточити Сіверськ / Скриншот DeepStateMAP

Якщо говорити про Авдіївку, то гарнізон міста вже 9 років стоїть поряд з Донецьком. Авдіївка через Спартак межує з Донецьком. Сама місцевість довкола Авдіївки виконує оборонні завдання,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

За його словами, відбудовані за ці всі роки рубежі оборони тут взяти просто неможливо. Росіяни тут били всі 9 років війни й почали атакувати одразу з початком повномасштабного вторгнення. Та авдіївський гарнізон стоїть і не рухається.

"Поки росіяни не вийдуть на західний берег Карлівки, виконати завдання з оточення Авдіївки неможливо. А дійти до Карлівки... Вони йдуть вже 9 років, а швидкість просування – по кілометру на рік, не більше", – заявив військовий експерт.



Чому росіяни не зможуть оточити Авдіївку / Скриншот DeepStateMAP

Контрнаступ з Бахмута

Крім того, полковник запасу ЗСУ прокоментував інформацію про те, що Генеральний штаб буцімто готує 3 батальйони для того, щоб відкинути росіян від Бахмута. Він переконаний, що цієї кількості занадто мало.

Трьох батальйонів хватило б лише на зрізання виступа Верхівка – Ягідне. Для того, щоб зрізати виступ з Бахмута до Білогорівки, потрібно цілих три бригади,

– переконаний Роман Світан.

У такий спосіб ЗСУ могли б звільнити Соледар і Красну Гору, а також відкрити цілий фланг біля Бахмута. Тож полковник визнав, що з військової точки зору ця ідея – правильна.



Шляхи маневру в Бахмуті / Скриншот з DeepStateMAP