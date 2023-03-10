Вероятность этого сценария в ежедневной сводке с фронта на 24 Канале оценил полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он уверен, что в некоторых из этих мест создание "котлов" фактически невозможно.

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Изменение ракетной тактики России

Россия в четверг, 9 марта, впервые за долгое время снова массированно атаковала Украину ракетами. Впервые агрессор использовал сразу 6 "Кинжалов".

В целом россиянам пришлось применять ракеты самых разных типов. Это указывает на то, что у них нет возможности загрузить нашу систему ПВО таким образом, чтобы могла пройти хотя бы основная часть крылатых ракет.

Это масштабная атака, но ее собирали со всего, что было. Количество "Калибров", Х-101 и Х-555 – 48 ракет – это как раз то количество, которое Россия может производить в месяц,

– заявил Роман Свитан.

По его словам, россияне с этими ракетами вышли фактически на нулевые складские остатки. Мол, они месяц производят ракеты, а потом прямо с конвейера запускают их по территории Украины.

Сводка с фронта с Роман Свитаном: смотрите видео

Три "котла" от россиян

Российские военкоры утверждают, будто ВСУ готовятся пойти в свое контрнаступление именно со стороны Бахмута, где продолжаются тяжелые бои. Они же надеются воспользоваться взиманием войск туда, чтобы сделать три "котла" для украинских войск:

в районе Северска ,

, в самом Бахмуте ,

, в Авдеевке.

Впрочем, военный эксперт убежден, что два из этих мест фактически невозможно взять в окружение. Речь о Северске и Авдеевке.

Если это Северск, то он завязан на Белогоровке. Весь этот плацдарм вокруг Северска хорошо укреплен. Подойти невозможно, есть определенные повышения, где расположена наша артиллерия,

– объясняет Роман Свитан.

Он уверен, что для окружения Северска русским нужно захватить Славянск, выйти на Лиман с юга и севера, а только тогда пробовать окружить Северск. Но сил и средств у России для этого нет.



Россияне не в состоянии окружить Северск / Скриншот DeepStateMAP

Если говорить о Авдеевку, то гарнизон города уже 9 лет стоит рядом с Донецком. Авдеевка через Спартак граничит с Донецком. Сама местность вокруг Авдеевки выполняет оборонные задания,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

По его словам, отстроенные за эти все годы рубежи обороны здесь взять просто невозможно. Россияне здесь били все 9 лет войны и начали атаковать сразу с началом полномасштабного вторжения. Но авдеевский гарнизон стоит и не двигается.

"Пока россияне не выйдут на западный берег Карловки, выполнить задачу из окружения Авдеевки невозможно. А дойти до Карловки... Они идут уже 9 лет, а скорость продвижения – по километру в год, не больше", – заявил военный эксперт.



Почему россияне не смогут оцепить Авдеевку / Скриншот DeepStateMAP

Контрнаступление из Бахмута

Кроме того, полковник запаса ВСУ прокомментировал информацию о том, что Генеральный штаб якобы готовит 3 батальона для того, чтобы отбросить россиян от Бахмута. Он убежден, что этого количества слишком мало.

Трех батальонов хватило бы только на срезание выступления Верховка – Ягодное. Для того чтобы срезать выступление из Бахмута в Белогоровку, нужно целых три бригады,

– убежден Роман Свитан.

Таким образом, ВСУ могли бы освободить Соледар и Красную Гору, а также открыть целый фланг возле Бахмута. Так что полковник признал, что с военной точки зрения эта идея – правильная.



Пути маневра в Бахмуте / Скриншот из DeepStateMAP