Мовиться про 155-у окрему морську піхотну бригаду. Про це повідомляють британські розвідники.
Важливо Під Вугледаром у росіян були танки, "Солнцепьоки" та вертольоти: як ЗСУ вдалося їх розгромити
Росія рятує репутацію бригади, яка провалилася у Вугледарі
Упродовж березня цього року діяльність 155-ї окремої морської піхотної бригади висвітлювалась за допомогою деяких російських відео бойових дій із шоломної камери, а також пропагандиста Владіміра Соловйова.
Також були повідомлення про те, що формування перебуває у "піднесеному настрої з твердою рішучістю досягти поставлених цілей". Окрім цього, публікували фото, на яких показували переозброєння 155-ї на модифіковані танки.
Насправді 155-й дивізіон, ймовірно, принаймні двічі за останні шість місяців був знижений до боєздатного статусу через те, що він брав участь у тактично недосконалих фронтових атаках поблизу Вугледара в Донецькій області,
– розповіли у британській розвідці.
Розвідники наголосили, що зусилля міноборони Росії відродити імідж бригади, ймовірно, відображають занепокоєння тим, як її невдачі дедалі більше пов’язували з російським старшим військовим керівництвом.
Ситуація у Вугледарі: що відомо
- Нещодавно Сили оборони України розгромили російські війська під Вугледаром. Розгром окупантів під Вугледаром був результатом гнучких дій наших захисників в обороні та підсумком вдалих імпровізацій.
- Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан заявляв, що українські військові сильно громили російське угруповання, яке наступало на Вугледар. Окупанти були змушені вивести дві свої бригади, які були добряче побиті.
- За словами Світана, російське командування ставить завдання своїм військовим захопити Вугледар. Але зробити це напряму надзвичайно складно.
- А військовий аналітик та офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін зауважив, що для ЗСУ набагато страшніше втратити Вугледар, ніж, наприклад, Бахмут. За його словами, Вугледар має ключове стратегічне значення. На цьому напрямку розташовані залізниці та інші важливі об’єкти.