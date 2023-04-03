Мовиться про 155-у окрему морську піхотну бригаду. Про це повідомляють британські розвідники.

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Упродовж березня цього року діяльність 155-ї окремої морської піхотної бригади висвітлювалась за допомогою деяких російських відео бойових дій із шоломної камери, а також пропагандиста Владіміра Соловйова.

Також були повідомлення про те, що формування перебуває у "піднесеному настрої з твердою рішучістю досягти поставлених цілей". Окрім цього, публікували фото, на яких показували переозброєння 155-ї на модифіковані танки.

Насправді 155-й дивізіон, ймовірно, принаймні двічі за останні шість місяців був знижений до боєздатного статусу через те, що він брав участь у тактично недосконалих фронтових атаках поблизу Вугледара в Донецькій області,

– розповіли у британській розвідці.

Розвідники наголосили, що зусилля міноборони Росії відродити імідж бригади, ймовірно, відображають занепокоєння тим, як її невдачі дедалі більше пов’язували з російським старшим військовим керівництвом.

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