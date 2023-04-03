Такі дані в ефірі 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. Він додав, що ворог може виробляти від 4 до 5 тисяч снарядів на добу.

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"Коли ці запаси скоротяться, вони дійдуть до критичної точки вироблення їхньої промисловості у цю кількість. Відзначу, Захід почав і поставив на конвеєр виробництво своїх снарядів. Але ця крива паритету, коли зійдуться обидві точки на межі 7 – 8 тисяч, буде не раніше середини – кінця літа", – припустив військовий експерт.

США нарощує потужності

Петро Черник відзначив, що ще на початку повномасштабного вторгнення США виробляли 13 тисяч снарядів на місяць. Зараз – від 20 до 25 тисяч.

"На літо вони задекларували до 50 тисяч, плюс замовлено понад мільйон снарядів для України. Це орієнтовно більше 2 тисяч на місяць до того, скільки ми використовуємо зараз. Наразі мовиться про цифру у 5 – 6 тисяч. У росіян буде знижуватися до 4 тисяч на добу, а в нас піде приріст. Але це питання часу, коли ця точка перелому настане", – ще раз підкреслив він.

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Вогнева рівновага

В питаннях точності Україна випереджає Росію у 10 разів, відзначив Черник. В цьому домагає техніка та зброя, яку надали партнери.

"Їхня машина "Зоопарк", яка покликана обчисляти артилерійські снаряди, не витримує жодної конкуренції з американськими зразками чи, скажімо, з німецькою машиною "Cobra", яка унікальна в своєму роді", – наголосив він.

Це ж стосується й високоточних снарядів, наголосив Петро Черник. У росіян є "Краснополь", але в плані точності вони не досягають партитету з нашими.

Тому умовно ми перебуваємо в вогневій рівновазі, бо на їх 10 залпів – влучний 1, а на 10 наших – 9. Але ми програємо у кількості. От і маємо паритет, де якість на нашому боці, а кількість – на їхньому,

– пояснив деталі спікер.

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