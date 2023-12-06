У Харкові легендарний волонтер Фумінорі Цучіко з Японії став святим Миколаєм

Легендарний волонтер Фумінорі Цучіко з Японії став святим Миколаєм для дітей у Харкові. Він приїхав до України ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Японець має намір жити у нашій державі до перемоги України над агресором.

Фумінорі Цучіко дуже хотів привітати дітей з Днем святого Миколая та знову здійснив свою мрію. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що вперше волонтер став святим Миколаєм у підземці, де жили сотні дітей.

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Фумінорі Цучіко привітав харківських дітей

Фумінорі Цучіко приїхав до України під час найважчих обстрілів у 2022 році. Він продав своє майно, щоб допомагати українцям. Чоловік відкрив у Харкові безплатне FuMi Caffe та утримує його за допомогою донатів.

У волонтерсько-освітньому "Гончаренко центрі" волонтер привітав дітей. Захід організували у такий спосіб, щоб японець не знав, що стане Миколаєм.

Я радий бути з дітьми. Діти – це українська надія і майбутнє,

– зазначив Фумінорі Цучіко.

Директорка волонтерсько-освітнього "Гончаренко центру" Світлана Ісаєва розповіла, що одна з викладачок центру почула про бажання Фумінорі Цучіко привітати дітей в образі святого Миколая. Його запросили, однак тримали у секреті, що він буде Миколаєм, бо, за її словами, мрії повинні здійснюватись неочікувано.

Зауважимо, що за невтомну волонтерську працю Володимир Зеленський нагородив Фумінорі Цучіко відзнакою "Національна легенда України".

Легендарний волонтер з Японії привітав харківських дітей / Фото: Анна Черненко

Фумінорі Цучіко відкрив FuMi Caffe