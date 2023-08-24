Цією відзнакою президент нагороджує громадян, які здійснили вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я.

Також її можна отримати за активну благодійну та громадську діяльність, особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові.

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Зеленський вручив відзнаки "Національна легенда України"

Церемонії вручення відбулася в День Державного прапора України. Зеленський зазначив, що сьогодні важливо знати символи, які високо цінують і хоробро боронять захисники на фронті та весь народ України.

Таких символів у нас достатньо, але найголовніше – це наш прапор, наш гімн, Україна, наша земля, наші Збройні Сили, народ України. Серед усього нашого народу дуже багато видатних людей, дуже гідних своєї держави. І є в нас легенди,

– заявив президент.

Він додав, що відзнака – це подяка громадянам за їхню самовіддану працю, вдячність за те, що вони прославляють чи прославляли нашу державу та історію.

"За те, що ви сьогодні працюєте, служите, бороните нашу державу, наші кордони. Ми вам за це надзвичайно вдячні. Знайте, що вас високо цінують. Весь народ вам вдячний – я з упевненістю це кажу. Слава вам і слава Україні!" – наголосив глава держави.

Дивіться відео з церемонії нагородження

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Цьогоріч лауреатами відзнаки президента "Національна легенда України" стали:

Молодший лейтенант, командир 1-го ОМБ "Вовки Да Вінчі" ЗСУ Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло (посмертно), який із 2014 року брав активну участь у боях. Зазнав важкого поранення, але через 3 місяці повернувся на фронт. Перший доброволець, якому надали звання Героя України. 7 березня 2023 року Дмитро Коцюбайло загинув у боях за Бахмут.

(посмертно), який із 2014 року брав активну участь у боях. Зазнав важкого поранення, але через 3 місяці повернувся на фронт. Перший доброволець, якому надали звання Героя України. 7 березня 2023 року Дмитро Коцюбайло загинув у боях за Бахмут. Нейрохірург Андрій Сірко , керівник центру церебральної нейрохірургії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, що в Дніпрі. Особисто провів понад 700 унікальних надскладних операцій, які врятували життя військовослужбовцям.

, керівник центру церебральної нейрохірургії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, що в Дніпрі. Особисто провів понад 700 унікальних надскладних операцій, які врятували життя військовослужбовцям. Волонтерка, керівниця фонду Leleka Foundation Ірина Гук , яка з 2014 року займається тактичною медициною – постачанням критично важливих медичних засобів для захисників та цивільних.

, яка з 2014 року займається тактичною медициною – постачанням критично важливих медичних засобів для захисників та цивільних. Японський волонтер Фумінорі Цучіко . З початком повномасштабного російського вторгнення спеціально приїхав в Україну, щоб підтримати тих, хто був вимушений жити в харківському метро, переховуючись від постійних обстрілів. Власним коштом відкрив кафе, де організував щоденне безоплатне харчування для містян.

. З початком повномасштабного російського вторгнення спеціально приїхав в Україну, щоб підтримати тих, хто був вимушений жити в харківському метро, переховуючись від постійних обстрілів. Власним коштом відкрив кафе, де організував щоденне безоплатне харчування для містян. Українська тренерка з художньої гімнастики, заслужений тренер України, Герой України Альбіна Дерюгіна (посмертно). Організувала в Києві школу художньої гімнастики "Школа Дерюгіних", яка набула світової популярності. Виховала низку олімпійських чемпіонок, чемпіонок світу та Європи.

(посмертно). Організувала в Києві школу художньої гімнастики "Школа Дерюгіних", яка набула світової популярності. Виховала низку олімпійських чемпіонок, чемпіонок світу та Європи. Заслужений журналіст України, воєнний кореспондент, ведучий і сценарист Андрій Цаплієнко . З 2014 року активно знімає ексклюзивний матеріал про війну в Україні. 25 березня 2022 року зазнав поранення під час виконання редакційного завдання в Чернігівській області. Нагороджений орденом "За мужність" II та III ступенів.

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Зверніть увагу! Перша урочиста церемонія вручення відзнаки президента "Національна легенда України" відбулася 22 серпня 2021 року в переддень 30-річчя незалежності України. З початком повномасштабного вторгнення нею почали вшановувати тих, хто своєю працею рятує, захищає та забезпечує життя – військових, медиків, волонтерів, енергетиків, працівників "Укрзалізниці", які здійснювали евакуацію.

Дивіться фото з церемонії / Фото Офісу Президента