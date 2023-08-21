Про це під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал.

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Грецьке ППО стане вагомим внеском

Зеленський розповів, що під час його візиту в Грецію обговорили ситуацію в Чорноморському регіоні.

Зокрема, загрозу, яку Росія створила проти свободи мореплавства та портів. Ми робимо все можливе, щоб відновити безпеку в Чорному та Азовському узбережжі. Це важливо з глобальної точки зору,

– заявив український лідер.

За його словами, з точки зору продовольчої безпеки для всього світу Україна створила альтернативний "зерновий коридор" у Чорному морі.

"Він може працювати, але щоб його робота була стабільною, ми потребуємо посилення повітряного щита, що важливо для Чорноморського регіону й, зокрема, Одеси. І це може бути історичним внеском Греції в загальноєвропейську безпеку, якщо ви допоможете саме у захисті Чорноморської акваторії. І щодо систем ППО", – пояснив глава держави.

Він додав, що запропонував варіанти, як це можна зробити.

"І що головне – грецькі компанії готові до транспортування українського зерна", – підсумував президент.

Цікаво Гарантії безпеки для України: ще 3 країни приєдналися до декларації G7

Греція приєдналася до декларації "Великої сімки" щодо гарантій безпеки

Зеленський також зауважив, що Греція приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

Продовжуватимемо цю роботу на двосторонньому рівні, щоб зробити формат гарантій безпеки зразком і для інших держав, які потребують дієвих гарантій безпеки. Світ точно стане стабільнішим внаслідок такої спільної роботи у сфері безпеки,

– наголосив президент.

Нагадаємо, що гарантії безпеки, зокрема, передбачають: