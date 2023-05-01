Раніше Фумінорі Цучіко займався волонтерством в Україні, а потім вирішив відкрити власне кафе. Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Ажіотаж у кафе

75-річний японець Фумінорі Цучіко вперше приїхав до України вже під час повномасштабного вторгнення Росії. Він фактично прожив з харків'янами в метрополітені багато місяців під час активних обстрілів.

Це людина, яка шанує та любить історію. Ще до приїзду в Україну він знав, що таке Голодомор. Він перебував у Польщі, спостерігаючи наслідки Другої світової війни. І вже звідти приїхав до нас,

– розповіла Анна Черненко.

Спочатку Фумінорі постачав певну гуманітарну продукцію, а зараз допомагає містянам. Він створив безоплатне кафе під назвою "FuMi Caffe" для мешканців міста. Воно працює без вихідних, там працює команда однодумців, більшість з яких теж проживала у метро під вибухами. Пізніше до Фумінорі долучився ще один волонтер з Японії.

З 11 до 15 години там роздають безплатні гарячі обіди.

"Це велика праця, тому що на день до них приходять 300-500 людей щодня. Допомагають дуже багато саме японці. Навіть така невеличка "стіна слави" є в кафе, де він дякує людям окремо, зберігає навіть якісь сувеніри, щоб потім їх передати на аукціон в Японію, щоб показати, яким цікавим є мистецтво в Україні", – зазначила кореспондентка.

Таким чином Фумінорі Цучіко також хоче привернути більше уваги до трагедії в Україні.

Детальніше про роботу кафе дивіться у відео 24 каналу

Потреба у таких закладах є

Багато українських волонтерів приходять у FuMi допомогти. Це люди, які приносять продукти, подаруночки чи іграшки для дітей, зокрема з вдячності до роботи Фумінорі. Крім того, до створення та забезпечення функціонування кафе доєдналась велика міжнародна спільнота волонтерів.

Кожен може завітати до кафе, аби підтримати, чи спробувати гарячі обіди. Щораз вони різні, смачні, а головне – дуже поживні,

– наголосила Анна Черненко.

У Харкові для мешканців також працюють їдальні гарячого харчування при школах. Зважаючи на щоденну кількість людей, які приходять лише до кафе Фумінорі, потреба у подібних закладах є.

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