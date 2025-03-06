Купив за безцінь: чоловік показав покупку з блошиного ринку, яка зробила його мільйонером

Американець придбав на блошиному ринку у Пенсільванії несподівану знахідку. Завдяки своїй випадковій покупці чоловік розбагатів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Unilad.

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Що відомо про щасливу покупку

Чоловік з Пенсільванії наприкінці 1980-х років придбав на блошиному ринку картину за 4 долари. З'ясувалося, що це не просто картина, це – оригінальний примірник Декларації незалежності США, один із 25 першодрукованих документів, створених 1776 року.

Власник вирішив проконсультуватися з фахівцями. Експерти підтвердили справжність знахідки й виставили її на аукціон 1991 року. Тоді артефакт був проданий за 2,2 мільйона доларів (тобто приблизно 5 мільйонів доларів).



Випадкова покупка за 4 принесла чоловікові 2,2 мільйона доларів / Фото US News

Майже через десять років, 2000 року, рідкісний документ знову з'явився на аукціоні й пішов з молотка вже за 7,4 мільйона доларів.

Чому документ коштує так дорого

За словами Девіда Н. Реддена, глави відділу книжок і рукописів Sotheby's у Нью-Йорку, настільки висока ціна була зумовлена винятковим збереженням примірника. На відміну від більшості інших копій, він не піддавався реставрації.

Цей екземпляр – одна з усього семи відомих копій, що збереглися без підкладки, що робить його особливо рідкісним. А той факт, що він зберігався всередині картини, зіграв ключову роль у його збереженні,

– зазначив експерт.