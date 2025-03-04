Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @styloversub.

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Що жінка знайшла на секонді

Жінка, на ім'я Шеннон придбала пальто, яке коштувало усього 35 доларів. Воно було відмінному стані і з "бездоганно пришитою биркою".

Я одягла пальто і зрозуміла, наскільки воно неймовірне,

– згадала американка.

Коли вона засунула руки у кишені, то зайшла ретельно прошиту рукавичку.

"Я мало не заплакала", – додала жінка.

У цей момент вона відчула дивну спорідненість з попередньою власницею. За словами Шеннон, це було маленьке нагадування про колись прожите життя і найкоротший погляд на історію іншої людини. Жінка припустила, що власниці пальта вже немає у живих, тож тепер її відповідальність – зберегти пальто.

Що знайшла жінка: дивіться відео

Що відомо про поціновувачку вінтажних речей

Жінка зізналася, що її любов до вінтажу почалася після того, як вона знайшла бабусину скриню, де були пальта, капелюхи та рукавички з часів її життя в Європі та Японії під час й після Другої світової війни.

Упродовж останніх років любов Шеннон лише зростала. Пандемія значно прискорила цей процес, коли вони з чоловіком, якого звуть Денні, почали шукати на онлайн-маркетплейсах цікаві товари.