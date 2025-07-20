Американець став мільйонером усього за одну ніч: як йому це вдалося

В американському місті Фітчбург, що у штаті Массачусетс, чоловік, на ім'я Пол Коркоран двічі виграв у лотерею Powerball, придбавши два білети в різних місцях.

Вражає, але обидва виявилися щасливими – кожен на суму 1 мільйон доларів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN Business.

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Що відомо про фантастичний виграш?

За словами Пола, він спочатку купив квиток у супермаркеті, а потім, помилково вирішивши, що час розіграшу вже минув, придбав ще один білет – цього разу в іншому магазині. Обидва квитки з однаковими числами стали виграшними.

Я не міг повірити, коли побачив, що виграв мільйон… а потім другий! Це абсолютно несподівано,

– розповів Коркоран.

Загалом Пол виграв 2 мільйони доларів, однак остаточна сума зменшиться після сплати податків.

На що саме витратить свій щасливий виграш, чоловік поки не вирішив. Але він зізнався, що відчуває вдячність і трохи шокований таким збігом обставин. Цей випадок ще раз доводить: іноді помилки можуть приносити справжнє щастя.

Раніше Ліам Картер зі Шотландії знайшов виграшний лотерейний білет своєї покійної матері, який приніс йому понад 18 тисяч фунтів. Чоловік планує використати виграш на початковий внесок за квартиру, відповідно до побажання матері.