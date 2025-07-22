Впечатляет, но оба оказались счастливыми – каждый на сумму 1 миллион долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN Business.

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Что известно о фантастическом выигрыше?

По словам Пола, он сначала купил билет в супермаркете, а потом, ошибочно решив, что время розыгрыша уже прошло, приобрел еще один билет – этот раз в другом магазине. Оба билета с одинаковыми числами стали выигрышными.

Я не мог поверить, когда увидел, что выиграл миллион... а потом второй! Это совершенно неожиданно,

– рассказал Коркоран.

В общем Пол выиграл 2 миллиона долларов, однако окончательная сумма уменьшится после уплаты налогов.

На что именно потратит свой счастливый выигрыш, мужчина пока не решил. Но он признался, что чувствует благодарность и немного шокирован таким стечением обстоятельств. Этот случай еще раз доказывает: иногда ошибки могут приносить настоящее счастье.

Ранее Лиам Картер из Шотландии нашел выигрышный лотерейный билет своей покойной матери, который принес ему более 18 тысяч фунтов. Мужчина планирует использовать выигрыш на первоначальный взнос за квартиру, в соответствии с пожеланиями матери.