Позже он узнал о выигрыше более 18 тысяч фунтов (988 тысяч гривен). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Aberdeen Live.

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Выигрышный лотерейный билет он нашел, разбирая вещи своей умершей матери. Как выяснилось, женщина выиграла в лотерею только через два дня после своей смерти. На обороте билета было написано: "Sat draw – don't forget!" ("Розыгрыш в субботу – не забудь!").

Почти проигнорировав находку, мужчина все же решил проверить билет через приложение Национальной лотереи. После сканирования его попросили позвонить на лотерейную линию, где Лиам узнал о выигрыше.

Когда мне сообщили сумму, я просто онемел. Это было как сон. Мама играла каждую неделю и всегда говорила, что если когда-нибудь выиграет, деньги достанутся мне. Теперь мне кажется, что это ее последний подарок,

– рассказал он



Мужчина разбогател благодаря покойной матери / Unsplash

Лиам планирует использовать выигрыш в память о матери – внеся первоначальный взнос за квартиру, о чем она всегда его просила.

Тем временем в США грузовик с восемью миллионами десятицентовых монет для Монетного двора США попал в аварию, заблокировав трассу на 14 часов. Авария произошла из-за превышения скорости водителем, но обошлось без жертв.