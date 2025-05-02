Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Times.

Смотрите также Россияне снова опозорились: мужчина из России голышом залез на национальный монумент Индонезии

Что известно об аварии

Инцидент произошел в 5:15 утра во вторник, 29 апреля, рядом с городом Алворд. Там перевернулся 18-колесный тягач, перевозивший более 36 тонн десятицентовых монет, превратив проезжую часть в настоящее "металлическое море".

Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением на повороте, превысил скорость и съехал с дороги. К счастью, обошлось без жертв. Но водитель и пассажир получили незначительные травмы.

Бригады очищали трассу от монет: смотрите видео

Несмотря на отсутствие жертв, авария таки вызвала неудобства – из-за рассыпанных монет шоссе оказалось заблокированным на 14 часов. Бригады использовали вакуумные машины, которые обычно применяют для очистки сточных вод, чтобы собрать мелочи.

Сколько монет было на дороге

По словам местных жителей, по городу в этот день ходили слухи, что якобы рассыпалось 8 миллионов долларов, хотя реальная сумма составляла около 800 тысяч. Несмотря на интересный "клад", толпы охотников за монетами так и не появилось.

Ранее змея вызвала задержку 86 поездов на линии скоростных поездов между станциями Гифу-Хасима и Майбара, что в Японии. Инцидент произошел из-за того, что рептилия запуталась в контактных проводах.