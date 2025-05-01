Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Как пишут издания, местная полиция была шокирована.

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Инцидент произошел на площади Независимости. По словам очевидцев, мужчина сначала голым пробежал по площади, а потом начал взбираться на монумент. К счастью, полиция оперативно задержала его, когда тот попытался убежать.

Впоследствии Виктор объяснил, что страдает от депрессии и сильного стресса. Полицейские дали ему рубашку, накормили, позволили помыться и отдохнуть, прежде чем доставить в участок. После этого мужчину передали миграционной службе для дальнейшего рассмотрения дела.

Мужчина из РФ голышом залез на национальный монумент Индонезии: смотрите видео

Как это прокомментировал сам россиянин

Мужчина объяснил, что страдает от депрессии и сильного стресса. Ему дали рубашку, накормили, дали помыться и отдохнуть. Затем россиянина доставили в полицию, а позже – передали миграционной службе.

Ранее мы писали, что российская туристка залезла в саркофаг к праведному Лазарю и застряла. Инцидент произошел еще в 2021 году на Кипре. Она захотела полежать в усыпальнице святого Лазаря, однако что-то пошло не так. Этот эпический момент сняли на камеры очевидцы и залили в сеть. Достать туристку из России удалось.