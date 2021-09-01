Женщина, не рассчитав своего телосложения, не уместилась в саркофаг праведного Лазаря. Вытаскивать ее пришлось другим туристам, которые стали свидетелями.

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Женщина застряла в саркофаге

Пожилая женщина в составе экскурсионной группы зашла в церковь, в которой хранятся мощи Святого Лазаря. Она решила залезть внутри и прилечь. Впрочем, когда она захотела встать – так легко, как залезть, это не вышло. Женщине прижало ноги и ее пришлось вытаскивать.

Этот эпический момент засняли на камеры очевидцы и залили в сеть. Как видно на кадрах, достать туристку из России удалось.

Россиянка застряла в саркофаге на Кипре: смотрите видео

Что это за храм? Это православная церковь IX века в Ларнаке – столице Кипра. Церковь названа в честь праведного Лазаря из Вифании, которого, согласно Евангелию, воскресил Иисус Христос. После воскресения он прожил еще тридцать лет, а затем во второй раз умер на Кипре в 63 году. Над его гробницей и была построена церковь святого Лазаря.

Источник: Это православная церковь IX века в Ларнаке – столице Кипра. Церковь названа в честь праведного Лазаря из Вифании, которого, согласно Евангелию, воскресил Иисус Христос. После воскресения он прожил еще тридцать лет, а затем во второй раз умер на Кипре в 63 году. Над его гробницей и была построена церковь святого Лазаря.Источник: Википедия

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