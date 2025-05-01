Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Як пишуть видання, місцева поліція була шокована.

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Інцидент стався на площі Незалежності. За словами очевидців, чоловік спочатку голим пробіг площею, а потім почав видиратися на монумент. На щастя, поліція оперативно затримала його, коли той спробував утекти.

Згодом Віктор пояснив, що страждає від депресії та сильного стресу. Поліцейські дали йому сорочку, нагодували, дозволили помитися та відпочити, перш ніж доправити до відділку. Після цього чоловіка передали міграційній службі для подальшого розгляду справи.

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Як це прокоментував сам росіянин

Чоловік пояснив, що страждає від депресії та сильного стресу. Йому дали сорочку, нагодували, дали помитися та відпочити. Потім росіянина доставили до поліції, а пізніше – передали міграційній службі.

Раніше ми писали, що російська туристка залізла в саркофаг до праведного Лазаря й застрягла. Інцидент стався ще у 2021 році на Кіпрі. Вона захотіла полежати в усипальниці святого Лазаря, однак щось пішло не так. Цей епічний момент зняли на камери очевидці і залили в мережу. Дістати туристку з Росії вдалося.