Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek. Странную находку пара обнаружила, когда планировала ремонт в новом доме.

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На обратной стороне листа она обнаружила серию случайных чисел: "29065300489382". Они загуглили эти цифры в поисках ответов, но безрезультатно.

Это было одновременно смешно и немного волнующе – думать, что здесь может быть какая-то скрытая тайна,

– сказала Анита.

После этого они решили сделать пост в социальные сети Reddit.



Пара переехала в новый дом и нашла загадочное послание / Скриншот

Реакция сети

Пост собрал немало просмотров. Некоторые из комментаторов даже поделились своими догадками, что это может быть.

906530 – это затворное пулеметное ружье. 2005 – (048938) – идентификатор Библиотеки Конгресса США для пособия для частных детективов "The Private Investigator Handbook: Пособие для тех, кто хочет защитить себя, добиться справедливости или поквитаться",

– написал один из комментаторов.

В другом комментарии предложили через маленькую Bluetooth-камеру обследовать, что расположено под полом и найти ответы на свои вопросы. Также была теория, что пользователи считали, что предыдущие владельцы просто решили потроллить новых жильцов дома.

Ранее мы писали о братьях, которые нашли на побережье Багамских островов бутылку с посланием. Его оставил школьник еще в 1976 году в рамках школьного задания.