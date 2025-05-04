Пізніше він дізнався про виграш понад 18 тисяч фунтів (988 тисяч гривень). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Aberdeen Live.

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Виграшний лотерейний білет він знайшов, розбираючи речі своєї померлої матері. Як з'ясувалося, жінка виграла у лотерею лише через два дні після своєї смерті. На звороті білета було написано: "Sat draw – don't forget!" ("Розіграш у суботу – не забудь!").

Майже проігнорувавши знахідку, чоловік усе ж таки вирішив перевірити квиток через додаток Національної лотереї. Після сканування його попросили зателефонувати на лотерейну лінію, де Ліам дізнався про виграш.

Коли мені повідомили суму, я просто онімів. Це було як сон. Мама грала щотижня і завжди говорила, що якщо коли-небудь виграє, гроші дістануться мені. Тепер мені здається, що це її останній подарунок,

– розповів він



Чоловік розбагатів завдяки покійній матері / Unsplash

Ліам планує використати виграш на згадку про матір – внісши початковий внесок за квартиру, про що вона завжди його просила.

Тим часом у США вантажівка з восьми мільйонами десятицентових монет для Монетного двору США потрапила в аварію, заблокувавши трасу на 14 годин. Аварія сталася через перевищення швидкості водієм, але обійшлося без жертв.