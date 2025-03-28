Може коштувати мільйони: жінка купила цікаву картину за безцінь і була шокована

Американка зі штату Пенсільванія знайшла справжній скарб. На місцевому аукціоні вона помітила малюнок, який може коштувати мільйони доларів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UPI.

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Що виявила жінка

Американка зізналася, що шукала нові експонати для свого антикварного магазину. Побачивши цікаву картину, вона вирішила, що хоче мати її у своїй колекції. Картина обійшлася їй усього у 12 доларів, тож вона щаслива пішла додому. Тепер вона підозрює, що стала володаркою оригінального твору французького імпресіоніста П'єра Огюста Ренуара.

Довідка. П'єр Огюст Ренуар (1841 – 1919) – один із найвидатніших представників імпресіонізму, відомий своїми яскравими, живими картинами, що відображали радість життя. Його творчість стала символом краси повсякденних моментів, сповнених світла, тепла і витонченості.

Придбавши картину за 12 доларів, жінка була шокована, коли усвідомила, що вартість роботи може сягати шестизначних або навіть семизначних сум.

Я не знала, що це, але розуміла, що хочу це купити. Ця річ одразу виділялася – у ній було щось особливе,

– поділилася вона.



Картина Ренуара / Фото ABC News

Жінка припускає, що зображена на малюнку – дружина художника, Алін Шаріго. Наразі справжність роботи перевірять фахівці шановного некомерційного інституту Вільденштейна-Платтнера, що займається експертною оцінкою творів мистецтва.

"Вони проводять дуже суворі перевірки. Я зберігаю обережний оптимізм", – зазначила Маркоу.

Якщо малюнок виявиться справжнім, жінка планує виставити його на продаж. Раніше американець Рафі Гок виявив цікаву знахідку у комісійному магазині. Це – 700-річний гобелен із середньовічної Англії.