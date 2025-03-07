Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @goodwillgang.

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Яку цікаву знахідку виявив чоловік

Рафі Гок натрапив на гобелен абсолютно випадково. Сталося це під час відвідин комісійного магазину Savers у місті Ферфакс. За його словами, яскраво-червоне полотно з чорними й золотими латунними вставками відразу привернуло його увагу.

Мене відразу зачепили незвичайні характеристики цього гобелена. Стібки були виконані з винятковою майстерністю, а срібні та золоті нитки, використані в роботі, були схожі на реліквію, яку можна побачити тільки в музеї,

– розповів Гок.

Після невеликої перевірки він з'ясував, що куплений ним гобелен і латунна пластина були отримані з майна, виставленого на розпродаж. Як це часто буває, чоловік купив річ фактично за безцінь, заплативши всього 165 доларів за все.

Чоловік купив гобелен: дивіться відео

Що відомо про гобелен

Швидше за все, гобелен має схожість із творами Opus Anglicanum – середньовічної англійської вишивки XII-XIV століть, створеної з шовкових, золотих і срібних ниток.

Крім того, латунна пластина, знайдена разом із гобеленом, виявилася зображенням Святої Маргарити Антіохійської, відомої за середньовічною легендою про мученицю, яка врятувалася з пащі дракона.

Водночас є думка, що деякі елементи вишивки та візерунки не відповідають справжнім роботам Opus Anglicanum. А відтак знахідка може бути пізнішою репродукцією або європейським церковним текстилем XVII – XVIII століття.