Справжня русалка: у США жінка з неймовірним об'ємом легень стала рекордсменкою

Американка, на ім'я Амелія де лос Ріос потрапила до Книги рекордів Гіннеса через свої величезні легені. Вона встановила рекорд за найбільшою кількістю повітряних кілець, які надула під водою за хвилину.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

Дивіться також Моторошно, але захоплююче: жінка з найбільшим у світі ротом показала, на що здатна

Що відомо про рекордсменку

Американка Амелія де лос Ріос – професійна фридайверка, яка звикла багато часу проводити під водою. Вона захотіла стати рекордсменкою за найбільшу кількість повітряних кілець, які надували під водою за хвилину. Так, ха одну хвилину жінці вдалося випустити 56 таких кілець, і загалом 81 – без обмеження часу.

Рекордсменка пояснила, що відпрацювання повітряних кілець під водою було частиною її щоденних тренувань. Попри те, що з дитинства вона була не найуспішнішою спортсменкою, але через роки наполегливої праці їй вдалося домогтися великих результатів.

Цікаво! Коли Амелії було вже за 50 років, вона побила національний рекорд Федерації фридайвінгу США серед жінок віком до 50 років. Це відбулося у 2024 році.

Сам процес створення повітряних кілець під водою рекордсменка називає не надто складним.

Все, що ви робите, – це натискаєте на щоки, висуваєте язик і втягуєте його назад,

– розповіла Амелія.

Як виглядає рекордсменка: дивіться відео

Ще одна американка потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Жінка, на ім'я Шанель Таппер з 2010 року є володаркою найдовшого язика у світі. Його довжина складає 9,75 сантиметра.