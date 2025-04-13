Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Марі розповіла, що з дитинства знала про свою анатомічну особливість, але не надавала їй великого значення.

Я завжди усвідомлювала, що мій рот значно більший за середньостатистичний. Я надзвичайно балакуча людина, тож можна було б подумати, що мовиться просто про метафору, але в моєму випадку рот дійсно фізично великий. Втім, ми ніколи не надавали цьому особливого значення,

– поділилася Марі.

Офіційне відео з новою рекордсменкою з'явилося на сторінці Книги рекордів Гіннеса. У ньому Марі продемонструвала свої можливості, вміщуючи в рот різні предмети, включаючи яблуко та сендвіч.​

Цікаво! З показником 7,59 сантиметра Робінсон значно перевершила конкурентку – Саманту Рамсделл, чий результат становив 6,52 сантиметра.

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Попри гордість за досягнення, Марі зізнається, що не демонструє свою особливість усім підряд.

Коли я повністю відкриваю рот, люди часто лякаються. Це справді може виглядати трохи моторошно,

– сміється вона.

Разом з тим, нова рекордсменка щиро радіє офіційному визнанню. Цей рекорд вкотре підтверджує, що унікальні фізіологічні особливості можуть стати приводом для світового визнання.​

Раніше мережу вразила жінка-пітон. Мовиться про американку, яка має титули "Найбільший роззявлений рот" і "Найширший рот" за версією Книги рекордів Гіннесса.