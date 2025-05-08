Справжній скарб: жінка виявила цінну знахідку серед безкоштовних речей

Американка вирішила відвідати магазин з безкоштовними речами і виявила там справжній скарб. На одній з полиць лежав дизайнерський шарф, який може виявитися справжнім Hermes.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на історію користувачки ImAHoe4Glossier, якою вона поділилася на популярному форумі Reddit.

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Що виявила жінка

Мешканка США наголосила, що зірвала справжній "модний джекпот". Наразі жінка не знає, чи дійсно шарф належить всесвітньо відомому дому Hermеs.

Можливо, справжній? Hermеs-шарф із безкоштовної стопки! Я просто скажу собі, що він справжній, тому що він такий милий,

– написала американка.



Дизайнерський шарф Hermes / Фото Reddit

На знімку ми можемо побачити вишуканий виріб із шовку: рожеве тло, витончений архітектурний малюнок із зображенням паризьких дахів і підпис Hermеs – Paris у правому нижньому кутку. На шарфі також видно текст Les Toits De Paris (відома модель, випущена обмеженим тиражем).

Цікаво! Якщо шарф виявиться оригіналом, то подібна річ може коштувати від кількох сотень до понад 2000 доларів.

Власниця флагманського ресейл-магазину True Fashionistas у Флориді Дженніфер Джонсон припустила, що судячи з фотографій, шарф цілком може виявитися справжнім.

"Судячи з якості шовку, дизайну і деталей, у нього є всі ознаки справжнього виробу Hermès. Однак для 100% підтвердження автентичності його потрібно оглянути особисто", – сказала вона.

За словами Джонсон, основними ознаками оригінального шарфа є:

ручне підшивання країв,

чисті, чіткі лінії малюнка,

виключно натуральний шовк.

Раніше ми писали про іншу жінку, яка купила рідкісну картину на барахолці, на звороті якої було зворушливе послання від батька випускнику коледжу Свортмор.