Американка підібрала попутника в Австралії: випадкове знайомство обернулося шлюбом

Несподівана зустріч на узбіччі дороги в Австралії обернулася для американки шлюбом. 27-річна Медді Качмарчик із Мілуокі, штат Вісконсин, абсолютно випадково познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Тревісом Беккером.

Сталося це під час подорожі ще у 2019 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Як познайомилися Медді і Тревіс?

Під час відпочинку в Австралії американка ввечері поверталася з подругою до орендованого помешкання. На своєму шляху вони зустріли групу молодиків, які намагалися дістатися додому автостопом. Одним із них був Тревіс.

Наступного дня Тревіс наважився знайти Медді в інстаграмі. Вони почали спілкуватися, зустрілися вдруге, і так знайомство, яке почалося зі спонтанної поїздки, переросло в роман.



Випадкове знайомство обернулося шлюбом / Фото з інстаграм-сторінки Медді

Після завершення відпустки Медді повернулася до США, а Тревіс залишився в Австралії. Упродовж 2 років вони підтримували стосунки на відстані: переписувалися, телефонували одне одному. У 2021 році Тревіс приїхав до США і пара офіційно почала жити разом. А вже у 2023 році вони одружилися.

Медді наголосила, що цей шлюб – найцінніше, що є у її житті. "Іноді страшно подумати, що могла б пройти повз", – ділиться своїми емоціями американка. Її батьки зізналися, що були здивовані історією знайомства, але щиро радіють за доньку.

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